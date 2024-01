Hallo ihr wirklich tollen Leute,

unsere Jahresabschlusskonzerte sind zwar gefühlt gerade erst rum, das Jahr erst seit ner buckligen Woche vorbei und wir immer noch ordentlich umgerempelt von so viel Herzlichkeit und Spaß inne Backen, aber vielleicht genau deswegen hatten wir nun folgende Idee: Was, wenn wir dieses Jahr zum glorreichen Abschluss einfach unsere größte Köln-Show aller Zeiten spielen würden? Und was, wenn wir uns dafür nur das Beste vom Besten für euch einfallen lassen würden, was Gäst:innen, Setlist und den ganzen anderen Rabatz angeht, der zu so ner ordentlichen Party gehört?! Was eigentlich, wenn ihr schon jetzt die Tickets dafür sichern und euch und uns damit gleichermaßen glücklich machen würdet? Wär das was? Na dann legt mal los! :)

Eure Jupis