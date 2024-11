Lassen wir die beiden selbst zu Wort kommen:

„20 Jahre ist es her, dass wir Sturm und Drang-mäßig in einem Bitburger Tonstudio standen und ganz viel Herzblut und sicher auch Teile unseres Verstands verloren haben. Das Ergebnis hieß dann RAUM UM RAUM, war unser Debutalbum und der Anfang von ganz, ganz viel Musik und ganz, ganz viel Leben.

Viele der damals entstandenen Songs spielen wir immer noch Abend für Abend, aber vielleicht wird’s ja Zeit, das ganze Ding nochmal auf die Bühne zu tragen?! Von vorne bis hinten, alle Songs in der richtigen Reihenfolge, als Bonus gibt’s noch ein Best Of der Herzen mit Songs von allen anderen Alben obendrauf und wenn die Zeit noch reicht, lassen wir uns sogar die passenden Frisuren wachsen.

Zeit bis wann? Achja! Ende Dezember, bei zwei exklusiven Shows: