Nach ihrer Frühjahrstour mit vielen ausverkauften Konzertsälen kommen Kettcar am 28.08.2024 auf ihrer Sommer-Tour live und Open Air in den Brunnenhof, Trier!

Kettcar präsentieren ihren neuen Longplayer „Gute Laune ungerecht verteilt“ und natürlich auch die vielen Hits aus ihrer 22-jährigen Schaffensphase.

Popp Concerts freuen sich, die Ausnahme-Band nach ihrer ausverkauften Show am 11.04. in der Garage Saarbrücken am 28. August auch live und Open Air im Trierer Brunnenhof präsentieren zu dürfen!