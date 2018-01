Kettcar in der großen Halle: am 03.02. im Palladium!

DATUM » 03.02.2018

ARTIST » Kettcar

VENUE » Palladium

03.02.2018

Ende 2017 überraschten Kettcar uns mit einer kleinen Clubtour, auf der sie ausschließlich ihr neues Album „Ich vs. Wir“ vorstellen wollten. (Wurde dann doch ein bisschen mehr, ist ja klar.) Jetzt sind sie wieder unterwegs, nehmen sich dieses Mal aber die großen Hallen vor. Wir erwarten einiges: So gut wie im Gloria soll es werden. Nur größer, weiter, besser natürlich. Am 03.02. spielen Kettcar im Palladium.

