Kettcar kommen für kleine Clubtour ins Gloria

Kettcar sagen von ganzem Herzen vielen Dank für die zahlreichen netten Worte zu „Ich vs. Wir“ aus allen Himmelsrichtungen. Viele Bands gehen seit einiger Zeit mit ihren „Klassikern“ auf Tour und spielen ihr erfolgreichstes Album in Gänze. Das ist schön & gut, und nicht verwerflich, aber Kettcar möchten das Prinzip jetzt umdrehen. Nicht in der Vergangenheit wühlen, sondern im Jetzt. Kettcar haben eure Begeisterung zum Anlass genommen und kurzfristig alle Hebel in Bewegung gesetzt, um an vier Abenden das komplette „Ich vs. Wir“ Album in kleinen Läden auf die Bühne zu bringen. Und zwar in vier Städten. Berlin, Köln, München, Hamburg, we’re coming for you und spielen „Ankunftshalle“, „Wagenburg“, „Benzin und Kartoffelchips“, „Sommer ’89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)“, „Die Straßen unseres Viertels“, „Auf den billigen Plätzen“, „Trostbrücke Süd“, „Mannschaftsaufstellung“, „Das Gegenteil der Angst“, „Mit der Stimme eines Irren“ und „Den Revolver entsichern“. Die einzigen „Ich vs. Wir“ Full Album Shows. Dazu haben Kettcar sich an jedem Abend hochgeschätzte Künstler als Special Guests eingeladen.

