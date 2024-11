50 Jahre Bühnenarbeit als Schauspieler und Sänger – Chansonier

Klaus Hoffmann veröffentlichte am 17.11.2023 sein 50. Album „Flügel“ und geht damit mit Band auf Konzertreise. Musikalisch begleitet wird er dabei von seiner fabelhaften vierköpfigen Band: Hawo Bleich an Klavier und Keyboard, Michael Brandt an Akustikgitarre und E-Gitarre, Peter Keiser am Bass sowie Walter Keiser an Drums und Percussion.

Auf seinem Album „Flügel“ klingt Klaus Hoffmann so frisch wie nie und bleibt sich doch selber treu. 14 neue Lieder hat der Berliner Liedermacher und Sänger dafür komponiert und getextet. Dabei erweist er sich einmal mehr als großer Geschichtenerzähler und feinsinniger Beobachter unserer zunehmend verstörenden Gegenwart. Und jeder einzelne Song ist dabei so punktgenau und strahlend arrangiert, dass man nur sagen kann: Vorsicht, Suchtpotential!

In eine mit Bedacht angeordnete, fein ineinander verzahnte Dramaturgie der Songs taucht man ein mit dem Eröffnungssong „So fängt es an“. Ein Kosmos unterschiedlichster Gefühle , von beschwingter Melancholie über Trauer und Schmerz bis hin zu berührendem Glück und größter Liebe öffnet sich, gewandet in einen Mix aus Chanson, Jazz, Latin und Pop, der nuanciert mit immer neuen Klangfarben zu überraschen weiß. Man meint stets gleichsam deutsche Seelenschwere und die flirrende Wehmut irischen Folklore, aber auch mediterrane Leichtigkeit und französischen Charme zu hören.

In all seinen Liedern schimmert Liebe durch, Klaus Hoffmann ist ein großer Menschenfreund, ein Humanist im wahrsten Sinne. „Egal, was uns im Leben widerfährt, retten kann uns alle nur die Liebe, denn sie gibt uns Halt und Zuversicht“. Genauso wie die Lieder dieses neuen Albums mit ihrer Herzenssprache voller Poesie.

„Im nächsten Sommer sehen wir uns wieder“ das letzte Lied der CD, ist eine Hommage an Freundschaft und die Treffen mit Freunden, ein beschwingter Blick in die Zukunft. Und zeigt neben der positiven und mutmachenden Kraft dieses Künstlers sein Talent, Sprache und Musik immer neu zu erschaffen.

Die Lieder der neuen CD werden live vorgetragen. Daneben wird eine Auswahl an alten Liedern, mit der Band neu interpretiert und Zwischentexte von Klaus Hoffmann als bunter Mix aus 50 Jahren präsentiert.