Über 50 Jahre Bühnenarbeit als Schauspieler und Sänger. Klaus Hoffmann veröffentlichte am 28.11.2025 sein 51. Album „Ich bin“ und geht damit auf Deutschlandreise.

Die Lieder der neuen CD werden live vorgetragen. Daneben wird eine Auswahl an alten Liedern und Zwischentexten als bunter Mix aus 50 Jahren präsentiert. Wer je in den Genuss gekommen ist Klaus Hoffmann auf einer Bühne zu erleben, weiß, dass er sich auf eine „Achterbahnfahrt einmal quer durch die ganze Seele“ gefasst machen kann. Wir freuen uns auf die Konzertabende und Hoffmanns unnachahmlich neugierigen Blick auf das Leben.

Musikalisch begleitet wird er von Nikolai Orloff am Klavier.

Am 22. Februar 2026 gastiert er in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen!