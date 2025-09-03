Ehrliche Musik, authentische Texte – wenn Fans und Künstler:innen sich auf Augenhöhe begegnen, entsteht echte Magie. Genau das macht LaFee seit Jahren aus.

Die deutsch-griechische Sängerin und Songwriterin hat längst Kultstatus erreicht. Mit ihrem Debütalbum „LaFee“ (2006) landete sie direkt auf Platz 1 der österreichischen Charts und holte Gold in Deutschland. Ein Jahr später legte sie mit Jetzt erst recht nach – ein weiteres Nummer-1-Album, diesmal sogar mit Platin ausgezeichnet. Ihre energiegeladenen Live-Shows und eine treue Fanbase machten sie zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen der 2000er-Jahre.

Neue Musik, neue Power

Nach fünf Studioalben und über einer Million verkaufter Tonträger meldet sich LaFee mit frischem Sound zurück. Während sie 2023 und 2024 ihre Familie in den Fokus stellte, arbeitete sie gleichzeitig an neuer Musik – mit einem klaren Ziel: ehrlich, kraftvoll, zeitgemäß. Das kommende Album verbindet starke Beats, fette Gitarren und tiefgehende Texte über die Herausforderungen unserer Zeit.

Bereits die ersten Singles zeigen, wo die Reise hingeht: Königin der Nacht – ein energiegeladenes Comeback voller Power – und Kriegerin, eine Hymne für alle starken Frauen da draußen. Beide Songs wurden von den Fans gefeiert und sorgten für Gänsehaut-Momente auf der nahezu ausverkauften Kriegerin Tour.

LaFee ist bereit für die nächste Runde! Mit neuem Album im Gepäck geht sie 2025 auf Schatten & Licht Tour – und die Fans können sich auf eine explosive Mischung aus neuen Tracks und ihren größten Hits freuen. Live, intensiv, unvergesslich.

Bist du dabei? Am 30. Oktober 2025 in der Garage Saarbrücken!