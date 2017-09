DATUM » 12.09.2017 - 28.09.2017

QUELLE » eventim.de

ARTIST » Joey Cape

Joey Cape ist das Gesicht einer Menge Bands und Projekte, die die Punkwelt auf die ein oder andere Art geprägt haben. Ob als Frontmann der Melodycore-Legende LAGWAGON oder BAD ASTRONAUT, als Party-Sidekick bei den Punkrock-Allstars rund um ME FIRST AND THE GIMME GIMMES oder eben als nachdenklicher Solokünstler mit Akustikgitarre, der, so wie ein Großteil der Punk-Community, noch immer den Verlust seines langjährigen Freundes TONY SLY aufarbeitet.

In diesem Monat kommt der Singer/Songwriter im Rahmen seiner „One Week Records Tour“ für acht Termine nach Deutschland und Österreich:

12.09.2017 – Münster, Pension Schmidt

12.09.2017 – Köln, Underground

14.09.2017 – Wiesbaden, Schlachthof

15.09.2017 – Bremen, Tower Musikclub

16.09.2017 – Berlin, Cassiopeia

20.09.2017 – Linz, Kultur Gasthaus Auerhahn

21.09.2017 – Wien, Arena

28.09.2017 – München, hansa 39

