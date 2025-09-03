Singen, Tanzen, Lachen, Stampfen, Klatschen!

Es ist soweit – die LICHTERKINDER Hits, bekannt durch mehr als 300 Millionen YouTube Aufrufe, kommen auf die Bühne und es wird eine große Party für die ganze Familie.

Die 7köpfige LICHTERKINDER – Liveband animiert Kinder und Eltern mit Ohrwürmern, Choreographien, Kostümen und viel Spaß und macht das Publikum zum Mittelpunkt der Show. Die ersten Events 2023 in Hamburg in der Fabrik und Planten un Bloomen waren ein voller Erfolg und komplett ausverkauft.

Songs wie „Der Körperteil Blues“ oder „Guck mal diese Biene da“ sind seit Jahren in tausenden von Kitas und Kinderzimmern bekannt und längst zu Hause. Jetzt kann man die vielen Tanz-, Bewegungs- und Lernlieder live erleben und die LICHTERKINDER Band lädt dazu mit viel Energie Groß und Klein zum gemeinsamen Singen und Tanzen ein.

Alle sind dabei und machen mit und so ist das Publikum selbst der Star, die Bühne ist der Saal und das Erlebnis einzigartig!

Seit 2015 veröﬀentlichen die LICHTERKINDER Musik und Videos, gesungen und getanzt von Kindern für Kinder. Mit immer wechselnden jungen Sängerinnen und Sängern werden regelmäßig neue Songs und Musikvideos veröﬀentlicht und dies immer mit professionellem Anspruch und auf hohem Niveau.

Die Videos und Choreographien sind zur Vorlage für unzählige Tanzstudios auf der ganzen Welt geworden. Und das ‚Lichterkinder‘ Lied gehört zum festen Repertoire bei Laternenumzügen und ist mittlerweile ein Charthit geworden!

Die Erfinder und Macher des LICHTERKINDER Universums werden nicht müde neue, positive und fröhliche Songs in die Welt zu bringen. Und jedes Jahr werden es mehr! Kinder wachsen mit der Musik und den Videos der LICHTERKINDER auf, verbinden damit positive Erfahrungen und Werte und erleben nun auch oft mit LICHTERKINDER LIVE ihr erstes Konzert.

Wir alle sind LICHTERKINDER!

Überzeugt euch davon: Am 2.11.2025 ab 15.30 Uhr in der Europahalle Trier!