Die ultimative Sound-Explosion: Das London Symphonic Rock Orchestra
Urheber/Fotograf: Ciara McMullan Media
London Symphonic Rock Orchestra - 07.11.2025 - Europahalle / Trier

Als Sound-Pioniere verschmelzen die Performer:innen des London Symphonic Rock Orchestra die unbändige Kraft des klassischen Klangkörpers mit innovativer Technologie. In mitreißender Manier und ganz im Spirit des rauen, rebellischen Rocks liefern sie spektakuläre Live-Shows mit ikonischen Rock-Hits u.a. von AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, Iron Maiden, Guns N‘ Roses, Evanescence, Motörhead, Foo Fighters, Rage Against The Machine, System of a Down und vielen mehr!

Das London Symphonic Rock Orchestra ist ein Ensemble aus zwölf klassisch ausgebildeten Künstler:innen, deren Liebe zur Rockmusik und deren immenses Talent sie verbindet. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 begeistert dieses einzigartige Orchester das Publikum weltweit.

Das London Symphonic Rock Orchestra hat bereits mehr als 200 Shows vor über 400.000 Fans gespielt und mit zahlreichen prominenten Künstler:innen gemeinsam die Bühnen gerockt, darunter die Trevor Horn Band und Queen Machine.

Wie Rock-Warriors erscheinen die Musiker:innen auf der Bühne, die in einen mit Kerzen erleuchteten Fantasiewald verwandelt wird. Das London Symphonic Rock Orchestra fesselt die Fans mit seiner hypnotisierenden Performance und einer elektrisierenden Atmosphäre und zieht sie mit seiner überwältigenden Sound-Gewalt in Bann.

Das Publikum darf sich auf neu interpretierte Best-Of-Hits der berühmtesten internationalen Rock-Legenden freuen und erlebt einen Abend voller explosiver Orchester-Energie, mit der das London Symphonic Rock Orchestra die Bühne beben lässt!

Tournee-Termine
Fr 07.11.2025 Trier – Europahalle
Sa 08.11.2025 Regensburg – Audimax
So 09.11.2025 Dresden – Alter Schlachthof
Mo 10.11.2025 Lübeck – MuK
Mi 12.11.2025 Chemnitz – Stadthalle
Do 13.11.2025 Cottbus – Stadthalle
Fr 14.11.2025 Bremen – Metropol
Sa 15.11.2025 Berlin – Admiralspalast
Mo 17.11.2025 Halle/Saale – Steintor Varieté
Di 18.11.2025 Rostock – Stadthalle
Mi 19.11.2025 Bielefeld – Lokschuppen
Do 20.11.2025 Hamburg – Docks
Fr 21.11.2025 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Hall
Sa 22.11.2025 Wetzlar – Buderus Arena
Di 25.11.2025 Leipzig – Gewandhaus
Do 27.11.2025 Lausanne – Salle Métropole
Fr 28.11.2025 Stuttgart – LKA
Sa 29.11.2025 Zürich – Kongresshaus
So 30.11.2025 Bern – Casino
Mo 01.12.2025 Basel – Stadtcasino

