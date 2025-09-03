Als Sound-Pioniere verschmelzen die Performer:innen des London Symphonic Rock Orchestra die unbändige Kraft des klassischen Klangkörpers mit innovativer Technologie. In mitreißender Manier und ganz im Spirit des rauen, rebellischen Rocks liefern sie spektakuläre Live-Shows mit ikonischen Rock-Hits u.a. von AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, Iron Maiden, Guns N‘ Roses, Evanescence, Motörhead, Foo Fighters, Rage Against The Machine, System of a Down und vielen mehr!

Das London Symphonic Rock Orchestra ist ein Ensemble aus zwölf klassisch ausgebildeten Künstler:innen, deren Liebe zur Rockmusik und deren immenses Talent sie verbindet. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 begeistert dieses einzigartige Orchester das Publikum weltweit.

Das London Symphonic Rock Orchestra hat bereits mehr als 200 Shows vor über 400.000 Fans gespielt und mit zahlreichen prominenten Künstler:innen gemeinsam die Bühnen gerockt, darunter die Trevor Horn Band und Queen Machine.

Wie Rock-Warriors erscheinen die Musiker:innen auf der Bühne, die in einen mit Kerzen erleuchteten Fantasiewald verwandelt wird. Das London Symphonic Rock Orchestra fesselt die Fans mit seiner hypnotisierenden Performance und einer elektrisierenden Atmosphäre und zieht sie mit seiner überwältigenden Sound-Gewalt in Bann.

Das Publikum darf sich auf neu interpretierte Best-Of-Hits der berühmtesten internationalen Rock-Legenden freuen und erlebt einen Abend voller explosiver Orchester-Energie, mit der das London Symphonic Rock Orchestra die Bühne beben lässt!

Tournee-Termine

Fr 07.11.2025 Trier – Europahalle

Sa 08.11.2025 Regensburg – Audimax

So 09.11.2025 Dresden – Alter Schlachthof

Mo 10.11.2025 Lübeck – MuK

Mi 12.11.2025 Chemnitz – Stadthalle

Do 13.11.2025 Cottbus – Stadthalle

Fr 14.11.2025 Bremen – Metropol

Sa 15.11.2025 Berlin – Admiralspalast

Mo 17.11.2025 Halle/Saale – Steintor Varieté

Di 18.11.2025 Rostock – Stadthalle

Mi 19.11.2025 Bielefeld – Lokschuppen

Do 20.11.2025 Hamburg – Docks

Fr 21.11.2025 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Hall

Sa 22.11.2025 Wetzlar – Buderus Arena

Di 25.11.2025 Leipzig – Gewandhaus

Do 27.11.2025 Lausanne – Salle Métropole

Fr 28.11.2025 Stuttgart – LKA

Sa 29.11.2025 Zürich – Kongresshaus

So 30.11.2025 Bern – Casino

Mo 01.12.2025 Basel – Stadtcasino