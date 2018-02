DATUM » 08.03.2018 - 09.03.2018

QUELLE » popp concerts

ARTIST » Luke Mockridge

Was für ein Tourauftakt. Seit Januar 2017 ist Comedian und Entertainer Luke Mockridge mit seinem neuen Programm „LUCKY MAN“ auf einer restlos ausgebuchten Previewtour und begeisterte von der ersten Show an die Fans. Seit April geht es in die großen Hallen und viele Termine sind auch da bereits jetzt ausverkauft. Aufgrund der großen Nachfrage gehen jetzt für 2018 zahlreiche neue Shows und Zusatztermine in den Vorverkauf.

Luke’s Generation hat ein Problem. Die Welt steht ihr offen. Aber wie soll man sich entscheiden, in diesem Dschungel der Möglichkeiten? Was passiert nach der Schule? Praktikum, Ausbildung, Studium, Backpacking in Australien oder Surfen in Indonesien? Das Ganze muss ja schließlich auch bei Facebook, Instagram, Snapchat und Co festgehalten werden. Wer soll das denn alles schaffen? Und bleibt die Liebe dabei nicht auf der Strecke? In seinem brandneuen Live-Programm „LUCKY MAN“ nimmt uns Entertainer Luke Mockridge mit in die Welt der Selbstfindung. Charmant, reflektiert, scharf beobachtet, aber gewohnt optimistisch, erfasst er aktuelle Themen mit großer Neugier. Vom Einzug in die erste eigene Bude, über WG-Partys, bis hin zum großen Liebeskummer und der Selbstdarstellung im Netz – Luke nimmt sie alle mit und spricht seiner Generation dabei wie immer aus der Seele.

Am 8.und 9. März in der Arena Trier – nicht verpassen !!!

