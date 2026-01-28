Mit seinem siebten Studioalbum „Lost Americana“ ist MGK, ehemals Machine Gun Kelly aka Colson Baker (*1990) in den nächsten Monaten weltweit unterwegs. Im Februar und März steht Europa auf dem Tourplan, darunter vier Stops in Deutschland.

Am 17. Februar spielt er in München in der Olympiahalle. Einen Tag später ist er in Wien zu Gast, bevor es am 24. Februar zurück nach Deutschland geht: Erst wird in Berlin in der Uber Arena gespielt, einen Tag später in der Barclays Arena in Hamburg. Am 2. März steht dann zwischen Paris und Amsterdam auch Köln auf dem Tourplan.

In der Lanxess-Arena wird der Multi-Platin-Künstler, der ursprünglich als Rapper seine Karriere begann und mittlerweile Rap mit Rock und Alternative-Pop kombiniert hat, einen umfangreichen Einblick in sein bisheriges Schaffen geben. Support ist Julia Wolf, die bereits bei dem Covertrack „Iris“ mit MGK zusammen in Erscheinung getreten ist.

Blickt man auf die Setlist aus den USA, so dürften sich die Fans auf einen vollgepackten Abend freuen. Beim ersten Teil seiner Welttour, die ihn später im Jahr auch nach Australien und Neuseeland, sowie erneut in die USA und Kanada führen wird, standen ganze 35 Songs auf der Setlist. Einen Großteil der zweistündigen Show machte dabei allerdings „Tickets to My Downfall“ aus – das Album feierte vergangenes Jahr fünfjähriges Jubiläum und wurde in voller Länge live gespielt. Ob dieser Part entsprechend auch auf dem europäischen Teil der Tour enthalten sein wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Auf Instagram kündigt der Künstler indes immer wieder an, dass in Kürze auch neues Material erscheinen wird, das wieder stärker in Richtung Rap zu gehen scheint. Man darf gespannt sein, in welcher Form es bei MGK weitergehen wird. Noch sind die Shows nicht komplett ausverkauft.

Weitere Informationen unter: https://www.livenation.de/mgk-tickets-adp330999