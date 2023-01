Die Queen of Pop ist zurück: Madonna feiert das 40-jährige Jubiläum ihrer unglaublichen Karriere und geht unter dem Motto “The Celebration” auf Greatest-Hits-Tour. Am 15.11. gastiert sie in der Kölner LanxessArena und am 28.11. in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Tickets gibts ab Freitag, 20. Januar um 10 Uhr – nicht verpassen!

Madonna kündigte “The Celebration Tour” in einem ikonischen viralen Video mit einem Augenzwinkern zu ihrem bahnbrechenden Film “Truth or Dare” an. In dem Video treten bekannte Namen wie Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter und Eric Andre auf. Den Höhepunkt bildet Amy Schumer, die den globalen Superstar herausfordert, auf Tour zu gehen und ihre Megahits aus vier Jahrzehnten zu performen. Madonna, die meistverkaufte weibliche Solokünstlerin aller Zeiten, stellt sich der Herausforderung und kündigt “The Celebration Tour” an, die ihren unvergleichlichen Musikkatalog der letzten 40 Jahre präsentieren wird.

Die von Live Nation produzierte 35-Städte-Tournee beginnt in Nordamerika am Samstag, den 15. Juli in der Rogers Arena in Vancouver, BC, und macht dann unter anderem in Detroit, Chicago, New York, Miami und Los Angeles Station, bevor sie im Herbst nach Europa kommt, wo Madonna in 11 Städten auftritt, darunter auch am 15. November in Köln und am 28. November in Berlin. “The Celebration Tour” wird in Amsterdam enden.

“The Celebration Tour” nimmt uns mit auf Madonnas künstlerische Reise durch vier Jahrzehnte und zollt der Stadt New York Respekt, in der ihre musikalische Karriere begann. “Ich freue mich darauf, so viele Songs wie möglich zu entdecken, in der Hoffnung, meinen Fans die Show zu bieten, auf die sie gewartet haben”, so Madonna. “The Celebration Tour” bietet ein einzigartiges Erlebnis mit Special Guest Bob the Drag Queen alias Caldwell Tidicue bei allen Terminen der weltweiten Tournee.