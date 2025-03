Bereits seit Anfang der 1990er Jahre veröffentlicht Marcus Wiebusch Songs und Texte in verschiedenen Bandkonstellationen. Von Anfang an textet er so, dass die Worte etwas von den EmpfängerInnen verlangen – Keine Verklärung, keine Angepasstheit findet man je in den Zeilen, die eine unverkennbare Handschrift tragen. Denn egal ob thematisch zwischenmenschliche, gesellschaftliche oder immer auch politische Inhalte verhandelt werden, einen Wiebusch-Text erkennt man bereits am Klang der geschriebenen Zeile.

Während er als Sänger und Gitarrist der Hamburger Band Kettcar seit 2001 auf inzwischen sechs Studioalben und unzählige Konzerte im deutschsprachigen Raum zurückblickt, finden sich in seinem Katalog noch unzählige weitere bemerkenswerte Stücke, die seit Jahrzehnten nicht mehr, in manchen Fällen sogar noch nie, ihren Weg auf eine Bühne gefunden haben.

Im Frühsommer 2025 spielt Marcus Wiebusch unter dem Titel „Songs & Stories“ vier seiner seltenen Solo-Konzerte, um einige davon ins Licht zu führen. Und solo meint hier nicht unterstützt von einer Backing-Band, wie beim beachtlichen 2014er Solo-Album „Konfetti“, welches den Leuchtturmsong „Der Tag wird kommen“ beinhaltete, sondern wirklich ganz und gar allein auf der Bühne.

Bei den vier Konzerten in Worpswede, Köln, Langenberg und Wiesbaden darf also viel Unerwartetes erwartet werden: Über dreißig Jahre alte Songs vom „Hippiekacke“ Solo-Tape, denen teilweise auch heute eine Aktualität nicht abzusprechen ist, Stücke seiner zurecht legendär gehandelten Band „…But Alive“, die in nur acht Jahren Bestehen ein bis heute spürbares Vermächtnis hinterlassen hat, die Liebhaber-Nummern auf den Kettcar-Alben, die nie den Sprung vom Studio ins Live-Set geschafft haben, oder umarrangierte Songs des Solo-Albums, welches vor über zehn Jahren nur einmalig betourt wurde. Heimliche Hits und tiefe Cuts.

Die Konzertabende bieten außerdem Raum, um über Umstände, Entstehungsgeschichten und Erlebnisse zu sprechen – Denn dass Marcus Wiebusch maßgeblicher Motor und Kleber für die nationale wie internationale Punk- und Hardcore-Szene der 1990er war, mit anspruchsvollem Deutschpunk durch USA und Kanada tourte und viele wegweisende Bands als erster nach Europa holte – das sind nur ein paar der Geschichten, die man mal erzählen könnte.

Tickets für die „Songs & Stories“ Tour von Marcus Wiebusch sind ab Donnerstag, dem 27.02., ab 12:00 Uhr unter www.ghvc-shop.de erhältlich. Die Konzerte sind ausdrücklich nicht bestuhlt.