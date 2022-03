Mit über 50 fast ausnahmslos ausverkauften Shows war 2019 ein grandioses Konzertjahr für Mark Forster und seine Fans. Der sympathische Musiker begeisterte mit einer ausgefeilten Show und vielen kleinen Überraschungen. Nach einer Corona-Zwangspause wird er ab dem Frühjahr 2022 endlich wieder live unterwegs sein und endlich an den großen Erfolg der LIEBE Tour 2019 anknüpfen. Nach zahlreichen Shows im Sommer dieses Jahres geht es im Frühjahr 2023 dann auf große Hallen Tour. Doch was ursprünglich als Fortsetzung der LIEBE Tour geplant war, rückt nun auch sein neustes Werk ins Rampenlicht: Forsters aktuelles Studioalbum heißt „MUSKETIERE“ (VÖ 13.08.2021).

Ausgezeichnet durch maximal persönliche Songs und einen ungewohnt privaten Blick in sein Leben – ohne Klatsch und Tratsch dabei Futter zu geben – ist sein neues, fünftes Studioalbum eine wahrhaftige Geschichte. Seine wahrhaftige Geschichte. Dabei bleibt Forster seiner musikalischen Vielfalt treu und schreibt in 12 Kapiteln eine Liebeserklärung an die Musik und das Leben.

Mark Forster singt, komponiert und definiert Pop auf Deutsch bereits ein paar Monde lang so künstlerisch-anspruchsvoll und beispiellos-erfolgreich wie kein Zweiter. Quasi en passant schuf er in der vergangenen Dekade eine ganze Reihe Aphorismen von bleibendem Wert. Beispiel? „Au Revoir“! Was lange ausschließlich ein frankophoner Abschiedsgruß war, ist seit dem Emporkommen des Sympathischen mit Bart, Brille und Kappe zum allgemeingültigen Sinnspruch geworden. Das ist Pop.

Mark Forster ist ein Künstler des Kleinen und des Großen, des vergänglichen Moments und der bleibenden Erinnerung an musikalisches Glück. Um dieses Glück und die besonderen Momente endlich auch wieder mit seinem Publikum zu teilen, kommt er im Frühjahr 2023 auf große Hallen Tour durch Deutschland, Luxemburg und die Schweiz.

Tickets gibt es bei Eventim.de, unter markforster.de, bei Kartenvorverkauf Trier und an allen bekannten VVK-Stellen.