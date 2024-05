Auch in diesem Jahr steigt wieder das beliebte Open Air in Saarbrücken auf dem Gelände beim E-Werk. Perfekte Location, gute Infrastruktur, viel Platz, genügend Parkplätze im Umfeld. Und das wird geboten:

12.7.2024 – SIDO

Einlass: 17:30 Uhr | Beginn: 19:45 Uhr

Der gebürtige Ost-Berliner zählt zu den bedeutendsten Künstlern im deutschen Battle- und Gangsta-Rap und wird Dich mit seinen energiegeladenen Auftritten begeistern.

Sei dabei, wenn Sido am 12. Juli 2024 um 19:45 Uhr das Open Air Gelände hinterm E-Werk in Saarbrücken mit seiner einzigartigen Live-Performance rockt. Erlebe einen unvergesslichen Abend voller mitreißender Beats und mitreißender Texte und feiere gemeinsam mit anderen Fans die einzigartige Atmosphäre seiner Konzerte.

13.7.2024 FINCH

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr

FiNCH hat sich vor allem durch seine Auftritte auf YouTube einen Namen gemacht, besonders in der Rubrik „Rap am Mittwoch“. Sein einzigartiger Mix aus Deutschrap, Rave und Schlager fasziniert sein Publikum und schafft bei seinen Auftritten eine mitreißende Partyatmosphäre. Trotz seiner Namensänderung und dem Verzicht auf seine auffällige Vokuhila-Frisur bleibt seine musikalische Linie konstant.

Dieses Konzert verspricht also ein absolutes Highlight für alle RnB und HipHop Fans zu werden. FiNCH gilt als eine der spannendsten Figuren in der Musikszene und wird auch zukünftig mit seinem einzigartigen Stil die Szene prägen. Seine energiegeladenen Performances sind ein Muss für alle Fans.

14.7.2024 CYPRESS HILL

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:30 Uhr

Cypress Hill, bekannt für Hits wie „Insane in the Brain“, feierte bereits im letzten Jahr ihr Comeback in Deutschland. Die Band, die in den frühen 90ern berühmt wurde und HipHop mit Latin-Elementen verbindet, begeisterte damals ihre Fans mit ihrer starken Bühnenpräsenz.

Vor drei Jahrzehnten starteten B-Real, Sen Dog und DJ Muggs einen Trip, der die Popkultur nachhaltig geprägt hat und bis heute nachhallt. Ihr einzigartiger Sound verbindet relaxten HipHop Beats mit Latin Elementen und den charakteristischen Raps. Benannt nach einer Straße ihrer Heimat Los Angeles, platzten Cypress Hill 1991 mit ihrem selbstbetitelten Debut in die Musikszene, ihre Singles „How I Could Just Kill A Man“ und „The Phuncky Feel One“ entwickelten sich zu Underground-Hits.

17.7.2024 Jason Derulo

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:30 Uhr

Der Sänger, Tänzer und Songwriter wird einen unvergesslichen Abend voller Hits, Energie und Spektakel auf dem E WERK Gelände bieten. Von “Whatcha Say” über “Talk Dirty” bis hin zu “Take You Dancing” – Jason Derulo hat die Charts mit seinen eingängigen und vielseitigen Songs erobert. Er gilt als einer der erfolgreichsten und innovativsten Künstler der Popmusik, der Elemente aus R&B, Hip-Hop, Dance und Latin miteinander verbindet.

20.7.2024 Mark Forster

Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr

Die Liste seiner Hits wie “Au revoir“, „Chöre“, „Übermorgen“ sowie „Memories & Stories“ ist lang. Mit über 7,6 Millionen verkauften Tonträgern gilt Mark Forster als einer der erfolgreichsten deutschen Pop-Musiker.

Aber auch live ist der 1983 geborene Kaiserslauterner ein Publikums-Garant: Mit über 50 fast ausnahmslos ausverkauften Shows 2019 und einem fulminanten Open-Air-Sommer 2022 hat Mark Forster nach der Corona-Zwangspause da wieder angefangen, wo er zuvor aufgehört hatte: Der sympathische Musiker begeisterte mit einer ausgefeilten Show und vielen kleinen Überraschungen.

21.7.2024 Loredana

Einlass: 17:30 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr

Die Schweizer Rapperin Loredana ist eine einzigartige Persönlichkeit in der HipHop-Szene und erlangt durch Ihr rhythmisches Talent und selbstbewusstes Auftreten große Aufmerksamkeit.

Loredanas Musik ist geprägt von mutigen Texten und einem einzigartigen Stil, der sie von anderen Künstlern abhebt. Mit ihrer außergewöhnlichen Mischung aus HipHop und RnB schafft sie es, das Publikum zu begeistern und für unvergessliche Konzertmomente zu sorgen.