Denkt man an die Legenden deutscher Musik, führt absolut kein Weg an ihm vorbei: Matthias Reim! Sein unverkennbar rockiger Stil prägt seit 30 Jahren, wie kaum ein anderer, Pop und Schlager und machte ihn zu einem der beliebtesten deutschen Künstler. Mit seinem besonderen Talent für fesselnde Melodien schrieb er große Hits, darunter echte Evergreens, die wohl jeder mitsingen kann. Es ist vor allem seine unaufgeregte und authentische Art, die ihn so liebenswert macht, weshalb ihm unzählige Fans seit über drei Jahrzehnten die Treue halten – für Matthias Reim das größte Geschenk und sein Antrieb. Immer derselbe geblieben, ein wenig verrückt, ein bisschen romantisch, ein gutes Stück Rock´n´Roller. Forever young. Matthias Reim – ein Popkünstler, der auch noch heute Vollgas auf der Bühne gibt. Die Fans konnten sich davon bei der Konzertsaison 2023 live selbst überzeugen. Matthias Reim ist echt, Matthias Reim ist Musik pur, Matthias Reim ist Kult! Umso schöner ist es, dass er auch 2024 sein Publikum mit zahlreichen Konzerten erfreuen wird!

Wenn seine Energie das Publikum binnen weniger Sekunden mitreißt, wenn seine Texte mitten ins Herz treffen und tausende Menschen aus voller Kehle mitsingen, tanzen und das Leben feiern, dann weiß man: es ist ein Original Matthias Reim Konzert!

Immer dabei ist „Verdammt ich lieb Dich“, mit dem er 1990 seinen musikalischen Durchbruch feierte. 16 Wochen lang hielt sich die erfolgreichste Single-Veröffentlichung der 90er Jahre an der Chartspitze. Kein anderer Künstler stand so lange an der Spitze der Charts wie Matthias Reim: seit sage und schreibe 33 Jahren (!). Sein Debüt-Album verkaufte sich weltweit rund zweieinhalb Millionen Mal und machte ihn über Nacht zum Superstar. Es folgten ausverkaufte Konzerte, Cover-Storys, stapelweise Fanpost, begehrte Musikpreise, Gold- und Platin-Awards. Auch die Hits „Nur geträumt von Dir“, „Hey, ich hab‘ mich so auf Dich gefreut“ oder auch „Ganz egal“ wurden dank seiner charakteristischen Handschrift, einem Mix aus coolen, rockigen Sounds und klugen, einfühlsamen, deutschen Texten, zu zeitlosen Lieblingssongs der Fans.

Matthias Reim erlebt gerade das, was wenige seiner Kolleginnen und Kollegen in der Popmusik erreicht haben. Die Menschen sprechen von einer Legende, Medien berichten über das „Phänomen Reim“, Fans feiern ihren Kultstar. Und wie reagiert der Künstler selbst? Ganz authentisch, bodenständig, fast schon ein bisschen überrascht, antwortete er kürzlich bei einem Interview – in Anlehnung an seine legendärste Songzeile: „Verdammt, bin ich das? Verdammt, bin ich das nicht? Jedenfalls kann ich allen Fans versprechen: Ich werd´ mich nicht verlieren…“

30 Jahre Erfolgsgeschichte – und mehr! Die Fans können sich auf einen Mix aus rockigen Popsounds, alten Ohrwürmern und vielen neuen Songs mit ordentlich Bass von Reims Live-Band sowie aufrührende Momente und einige Überraschungen freuen. Es verspricht ein berauschendes Konzertjahr 2024 für Matthias und seine Fans zu werden. Für alle, die die Musik von Matthias Reim immer und überall hören wollen, empfiehlt sich das LIVE!-Album, was im Juli 2023 erschien und die Höhepunkte seiner Arena Konzerte als Album zusammenfasst.

….und plötzlich bist du Kult!

Erlebt den Kult-Schlager-Rocker am 7. Dezember 2024 in der Arena Trier!