Im März erscheint „Mindfucker“, das elfte Studioalbum von Monster Magnet. Mastermind Dave Wyndorf hatte schon vor einiger Zeit eine Bombe voller „Detroit-Style“ angekündigt, „frühe Siebziger mit Rock in Erinnerung an MC5 und die Stooges“. Und was soll man sagen? Er hat keineswegs gelogen. Die neue Platte ist ein Schritt nach vorne und gleichzeitig einer zurück. Zurück in die wilden Hardrock-Zeiten des Proto-Punk, als die Aufsplitterung in Genres noch in weiter Ferne lag und alles gut war, was hart und laut war. Gleichzeitig wird hier jeder süchtige Stoner-Fan und Sludge-Adept glücklich gemacht.

Seit bald 30 Jahren gehören Monster Magnet zu den wichtigsten und einflussreichsten Bands in den Bereichen schnell, hart und laut. Ihre Konzerte sind wie ein Trip, eine Mischung aus Heavy Metal, psychedelischen Anfällen, purem Punk, Krautrock, schwerem Space Rock, bluesigen Harmonien, unglaublichen Gitarren und seltsamen Texten. Wyndorfs Texte schlängeln sich durch Obskures und Politisches gleichzeitig, er kennt sich mit seltsamen Drogen genauso aus, wie mit der Art von Exzessen, die von ganz anderen, schmutzigeren Dingen abhängig sind: Macht, Geld, Gier. Monster Magnet sind das Gegenbild, ein grotesker Spiegel der Welt und schon deswegen nötig.

Am 8. Mai kommt Ihre Spacelordschaft zusammen mit seinen Jungs in die Kölner Live Music Hall, um uns das alles mit Nachdruck und der nötigen Lautstärke zu erklären.

Unsere Monster Magnet Empfehlung

Mindfucker Monster Magnet, Mindfucker

Napalm Records (Universal Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 6.02.2018 um 09:42 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Monster Magnet

Letzte Aktualisierung am 6.02.2018 um 09:42 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API