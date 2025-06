Das aktuelle Studioalbum „Unbroken” von New Model Army erschien am 26 Januar 2024 auf earMUSIC und zeigt eine moderne Seite der Band. Altbewährte Energie und Old School Sound werden mit zeitgenössischer Raffinesse zu einem der besten Alben ihrer langen Karriere vereint.

„Wir haben Mitte 2021 in unserem eigenen Studio angefangen erste Ideen zu schreiben und aufzunehmen. Schon früh wussten wir, dass unsere erste Wahl für den Mix der legendäre Tchad Blake sein würde. Das Album klingt nach uns, aber doch anders, und es wurde grandios abgemischt – kraftvoll, dynamisch und musikalisch“, sagt die Band.

„Unbroken“ steckt voller heftigem Gitarren-Sound und setzt ein besonderes Augenmerk auf das rhythmische Zusammenspiel zwischen Bass und Schlagzeug. New Model Army verschieben dabei die Grenzen ihres einzigartigen Sounds, bleiben sich selbst jedoch treu. Das Album ist eine abwechslungsreiche Sammlung von Liedern mit sozial-politischer Message bis hin zu tief persönlichen Einblicken reichen.

„Heutzutage gibt es nicht viel, was mich so richtig berührt, aber New Model Army tun genau das. Wunderbar aufgenommen und produziert, fühlte sich der Mix des Albums an wie ein Geschenk. Ich hoffe, dass viele Leute beim Anhören dasselbe Gefühl haben.“

Tchad Blake

Am 23.7.25 kann man die Band in der Gebläsehalle Neunkirchen sehen. Nicht verpassen!