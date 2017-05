Das Loreley Amphitheater gehört zum UNESCO Weltkulturerbe und beherbergte die legendären „Rockpalast“-Shows in den 70er und 80er Jahren. Es befindet sich auf dem weltberühmten Felsen über dem Rhein, zwischen Frankfurt und Köln. Seit 2006 findet auf der Loreley das „Night of the Prog Festival“ statt.In den vergangenen Jahren traten Bands und Künstler wie Dream Theater, Eloy, IQ, Riverside, Jethro Tull, Asia, Anathema, Steven Wilson, Spock’s Beard, Arena, Pendragon, Tangerine Dream, Fish, Steve Hackett, Marillion und viele mehr auf.

Vom 14. bis 16. Juli 2017 ist es wieder soweit – und ein hochkarätiges LineUp beehrt die Prog-Liebhaber, die alljährlich „zum Felsen“ pilgern. Der Veranstalter Win Völklein von WivEntertainment hat aus der Not eine Tugend gemacht, und nach der plötzlichen Absage von Kansas (die ihre komplette Europatour wegen einer US-Reisewarnung und angeblicher Terrorismus-Gefahr cancelten) die Stammgäste aus England – Marillion – verpflichtet. Und das passt perfekt! Aus zwei Gründen: Das legändere Loreley-Konzert der Band jährt sich am 16. Juli 2017 fast auf den Tag genau zum dreißigsten Mal. Und mit dem Album „F.E.A.R.“ hat die Band ein aktuelles Album vorliegen, das die Prog-Gemeinde weltweit entzückt.

Darüber hinaus gibt es am Freitag, 14.7., unter anderem CRIPPLED BLACK PHOENIX als Headliner und (noch geiler) Mike Portnoy mit seinem Projekt „SHATTERED FORTRESS“, das aus Bandmitgliedern von Haken und der Neal Morse Band besteht. Am 15.7. geben sich abends Ray Wilson und YES die Ehre. Wobei der Ex-Genesis-Sänger „Calling All Stations“ zelebriert (das wird ein Fest!), während YES in der ultimativen Besetzung mit Jon Anderson, Trevor Rabin und Rick Wakeman auftreten. Sonntags, 16.7., dürfen wir uns auf Chris Thompson freuen, der sich die Prog-Jahre von Manfred Mann’s Earth Band vornimmt, bevor dann Marillion das Festival beenden.

Und das sind nur die Headliner! Wer das NOTP bereits besucht hat, wird sein Augenmerk auf die Bands am Nachmittag legen, denn da kann man noch einige Perlen entdecken. Die weltweite Prog-Gemeinde hat einiges zu bieten. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Karten gibt es u.a. im WIV Shop! Ein Klick auf das Bild und ihr findet das aktualisierte LineUp mit allen Zeiten:

