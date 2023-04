Die Musikikone Nile Rodgers wurde in die Rock & Roll Hall of Fame und in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen und ist ein mehrfach mit dem Grammy ausgezeichneter Songwriter, Komponist, Produzent, Arrangeur und Gitarrist. Als Mitbegründer von CHIC leistete Rodgers Pionierarbeit bei der Entwicklung einer Musiksprache, die zu Chart-Hits wie “Le Freak”, die meistverkaufte Single in der Geschichte von Atlantic Records, und mit “Good Times” die Entwicklung des Hip-Hops einleitete. In diesem Jahr kommen

Nile Rodgers & CHIC für drei exklusive Shows nach Deutschland, u.a. am 02.08.2023 Open Air in den Tanzbrunnen nach Köln.

Nile Rodgers und CHIC sind bekannt für ihre mitreißenden Auftritte. Seine unvergessliche Live-Show wurde sowohl in Glastonbury als auch bei Coachella in die Liste der „besten Festivalauftritte” aufgenommen und die LA Times stellte fest: „Nile Rodgers Einfluss erstreckt sich über ganz Coachella und verströmt den Klang einer besseren Zukunft”. Derzeit leitet Nile Rodgers das von der Kritik gefeierte Apple Music 1’s “Deep Hidden Meaning Radio with Nile Rodgers” und ist seit 2002 Mitbegründer und Vorsitzender der We Are Family Foundation.

Seine Arbeit in der CHIC-Organisation, darunter “We Are Family” mit Sister Sledge und “I’m Coming Out” mit Diana Ross sowie seine Produktionen für Künstler wie David Bowie (“Let’s Dance”), Madonna (“Like A Virgin”) und Duran Duran (“The Reflex”) wurden weltweit über 500 Millionen Alben und 100 Millionen Singles verkauft, während seine innovativen, zukunftsweisenden Kollaborationen mit Daft Punk, Daddy Yankee und Beyoncé die Avantgarde der zeitgenössischen Hits widerspiegeln.

Tickets sind bei den bekannten VVK-Stellen, auf myticket.de und unter der Rufnummer: +49 (0)40 – 23 72 400 30 (Mo. – Fr.: 10 bis 18 Uhr, Sa.: 9 bis 13 Uhr) erhältlich.

Karten für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Behinderung (100% GdB oder eingetragenes B) nur über: tickets@handwerker-promotion.de