Das Strandbad im saarländischen Losheim ist eine wundervolle Open-Air-Location und wird auch 2024 Schauplatz für vier grandiose Events:

Peter Fox am 23.8.2024

Im November 2022 kehrte Peter Fox nach 13 Jahren als Solo-Artist zurück in die Öffentlichkeit.Ohne aufsehenerregenden Rollout, einfach mit guter Musik. Es war das Don’t-Call-It-A Comeback des Jahres: „Zukunft Pink“ war wochenlang auf Platz eins der Charts und die darauffolgenden Singles definierten einen neuen Sound für Peter Fox.

Im Mai 2023 dann das neue Album „Love Songs“: 11 Tracks über die vielen Facetten dessen, was wir Leben nennen. Voller Klarheit und Liebe. Mit Einflüssen von Afro-Beat über R’n’B bis Pink Punk. Und es wurde tatsächlich ein Summer of Love gefeiert: Peter Fox tourte durch die Lande und präsentierte neue sowie bewährte Songs. Getrieben von neuer musikalischer Energie, mit einer frischen Band aus unglaublich talentierten Musiker:innen, dem incredible M.I.K Family Entertainment Collective aus Berlin und mit jeweils über 60 tanzenden Fans auf der Bühne, zelebrierten Peter Fox und das Publikum seine Love Songs vor und auf der Bühne.

Das waren 35 unvergessliche Konzerte und Festivals unter freiem Himmel. Good News: Im Jahr 2024 geht’s weiter. Peter Fox wird die Bühne in Losheim rocken!

PUR am 24.8.2024

Für PUR-Fans gibt es in der Open-Air-Saison 2024 eine musikalische Vollbedienung. Die Formation um Frontmann Hartmut Engler tourt durch attraktive Freiluft-Locations in der gesamten Bundesrepublik – von Norderney bis Füssen und von Mönchengladbach bis Dresden. Und die Nachfrage nach Karten für die 28 Shows an 25 Spielorten ist riesengroß. Gut vier Monate vor dem Tourstart auf dem Emmendinger Schlossplatz sind bereits weit über 200.000 Tickets für die „Persönlich – Unter freiem Himmel“-Konzerte abgesetzt worden.

Auf dem Programm der „Persönlich – Unter freiem Himmel“-Shows, bei denen PUR im Wechsel von den Support Acts Batomae, Füenf und Franziska Kleinert begleitet werden, stehen naturgemäß Songs des jüngsten Top-Ten-Albums „Persönlich“. Hinzu kommen die großen Hits und Hymnen aus mehr als 40 Jahren Band-Geschichte, darunter Klassiker wie „Lena“, „Funkelperlenaugen“, „Hör gut zu“, „Abenteuerland“ und „Wenn sie diesen Tango hört“.

Dieter Thomas Kuhn am 30.8.2024

Dieter Thomas Kuhn, die ziemlich bekannteste Föhnwelle der Gute Laune-Welt, gibt sich im Sommer mit seiner Kapelle die Open-Air-Ehre. Schlager vom Feinsten. Schlager zum Feiern. Ein glorreiches Dutzend Konzerte steht auf dem Programm. An eindrucksvollen Orten, quer durch die Republik. Ob auf dem Tollwood. Unterm Viadukt. Im Strandbad oder am Bodensee. Die obligatorische Waldbühne? Fehlt natürlich gleichfalls nicht! Wo, wenn nicht hier, werden Konzerte zu Partys. Zur fröhlichen Zeitreise in unbeschwerte Tage. Zum Festival der Liebe.

Schnell sein lohnt sich wieder. Bei der vorigen Tour waren Tickets schnell vergriffen. Mehr als 75.000 Fans wollten dabei sein, beim Dieter der Herzen.

LUCKY LAKE FESTIVAL am 31.8.2024

Sommer, Sonne, LUCKY LAKE – das freundliche Festival für alle meldet sich zurück! Die achte Ausgabe des Electro Open Airs am Ufer des Losheimer Sees wird am 31.08.2024 stattfinden.

Line Up (A-Z):