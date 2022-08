Acht lange Jahre mussten die Fans des schottischen Song-Genies Paolo Nutini auf neue Musik warten. Acht Jahre, die der 35-Jährige auf die bestmögliche Weise genutzt hat, um seinen schon immer Grenzen sprengenden Genre-Mix zwischen Classic Soul und modernem Pop, zeitlosem Folk und geschmeidiger Rockmusik noch weiter in die unterschiedlichsten Richtungen auszudehnen. Das Warten hat sich gelohnt, denn mit „Last Night In The Bittersweet“ hat Paolo Nutini am 1. Juli ein Doppelalbum mit 16 neuen Songs und einer Gesamtspielzeit von über 70 Minuten veröffentlicht. Rund um diese lang ersehnte Fortsetzung von einer der erfolgreichsten Karrieren eines europäischen Solokünstlers im neuen Jahrtausend geht „Großbritanniens beste Soulstimme seit den Blue Eyed Soul-Tagen von Joe Cocker in den 1970ern“ (The Independent) im Herbst auf große Europa-Tournee. In diesem Rahmen wird er ab Ende September auch für drei Shows in Leipzig, München und Köln in Deutschland Station machen.

