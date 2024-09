Pascow kündigen drei neue Shows an und präsentieren ihr aktuelles Album „7“ dann endlich auch in Trier!

Das sagen PASCOW zu den weiteren Shows:

Bevor wir es in 2025 ruhiger angehen werden, legen wir noch drei Termine der „Sieben“-Tour nach!

24.10. Berlin – Festsaal Kreuzberg

26.10. Trier – Europahalle

17.01. Dortmund – FZW

Nach dem Konzert in Rostock am 18.01.25 werden wir eine Live-Pause einlegen und uns in den Proberaum zurückziehen. Bis dahin wollen wir aber nochmal alles in die Waagschale werfen. Diese Woche haben wir zum ersten Mal seit Alex‘ Hörsturz geprobt und das hat sich sehr gut angefühlt.

Wir freuen uns wahnsinnig auf die Nachholshows, die Festivals und auch auf die neu angekündigten Konzerte.

Nach und nach werden wir auch unsere Gäste für die kommenden Konzerte ankündigen. Das Konzert in Trier wird schon um 19 Uhr beginnen, da wir mindestens zwei weitere Bands am Start haben werden.