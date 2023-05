Auch in 2023 wird vor der Porta Nigra in Trier wieder eine der schönsten Kulissen Deutschlands bespielt. Das war in der Vergangenheit stets ein optischer und akustischer Genuss. Und in diesem Jahr gibt es direkt schon eine Verlängerung, denn von Mittwoch bis Samstag werden gleich vier Topacts die Bühne stürmen, bevor am Sonntag das Philharmonische Orchester des Trierer Theaters sein traditionelles Picknick-Konzert gibt.

Mittwoch, 14.6.2023 – Peter Fox

Gerade erst kündigte Peter Fox sein neues Album “Love Songs” an. Nun gibt es weitere Good News: Ab Ende Mai können wir die neue Musik auch live erleben, miteinander teilen und gemeinsam zelebrieren. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Festivalauftritten wird Peter Fox eigene Open- Air-Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen.

Getrieben von neuer musikalischer Energie, mit einer frischen Band aus unglaublich talentierten Musiker*innen und mit dem festen Willen ganz spezielle Abende an besonderen Orten miteinander zu feiern. Unter freiem Himmel und mit sehr viel Liebe im Bauch.

Donnerstag, 15.6.2023 – Hubert von Goisern

Hubert von Goisern wird auch 2023 Konzerte geben – mit spannenden Ausblicken, aber auch mit Rückblicken über die vergangenen Jahrzehnte seines Schaffens. Denn die alte Zeichen haben ihre Gültigkeit nicht verloren. Niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Doch so viel ist sicher: Sie wird laut werden, energiegeladen und intensiv.

Ohren auf und durch – am besten tanzend.

Freitag, 16.6.2023 – Silbermond

Das Tourmotto „Auf Auf“ haben SILBERMOND nicht ohne Grund gewählt. Ebenso wie die zugehörige Single sollen die Konzerte Mut machen. „Wir möchten unseren Fans eine Auszeit im Kopf gönnen, schwere Gedanken wegspielen und gemeinsam nach vorne schauen“, erklärt die Frontfrau Stefanie Kloß und fährt fort: „Abend für Abend zusammen zu kommen, in echt bei- und miteinander, sich in die Augen zu schauen und gemeinsam diese Momente zu teilen. Darauf werden wir nicht wieder jahrelang warten!“

Samstag, 17.6.2023 – Danger Dan

Danger Dan, der Rapper aus dem Hause Antilopen Gang, kündigt ein kleines, unerwartetes Klavieralbum an. Dabei ist er nicht einmal im Besitz eines Klaviers, hat jahrelang nicht geübt und die Klimperei eigentlich schon länger an den Nagel gehängt. Auf den Konzerten der Antilopen sind Dans Piano-Einlagen zwar gern genommene Auflockerungs-Routinen, doch erst während der Corona-Pandemie erschleicht sich Dans Traum vom Solo-Klavieralbum die notwendige Aufmerksamkeit.

Sein Auftritt in Jan Böhmermanns „Neo Magazin Royale“ machte ihm einem neuen Publikum bekannt, das sich mit seinen hochpolitischen und persönlichen Texten, seiner Sprachgewalt und seinen ironischen Nuancen, seinem Augenzwinkern und seinen sich manchmal dramatisch aufsteigenden, antifaschistischen Botschaften identifiziert. Mit den Mitteln der Liedermachermusik beschreibt Danger Dan die Welt, wie sie jetzt und heute ist. Und das an einem Ort, der das Ganze mit dem Wissen um das Vergangene ummanteln kann.