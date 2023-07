­Im kommenden Jahr geht die Erfolgsband auf große Open-Air-Tournee. Geplant sind 25 Konzerte. Dabei treten PUR nach über 20 Jahren in der Berliner Waldbühne auf.

Nach ihrer ausverkauften und umjubelten Hallentour in diesem Frühjahr blicken PUR bereits jetzt wieder nach vorne: Im kommenden Jahr kehrt Deutschlands Erfolgsband auf die Konzertbühnen zurück, um ihre Fans mit großen Open-Air-Shows zu begeistern. Motto: „Persönlich – Unter freiem Himmel“. Bei insgesamt 25 Terminen präsentieren Frontmann Hartmut Engler und seine Mitstreiter ihr aktuelles Top-Ten-Album „Persönlich“ live. Auf dem Programm steht ein musikalischer Sommer der Emotionen, bei dem selbstverständlich auch die großen Hits und Hymnen aus mehr als 40 Jahren Band-Geschichte nicht fehlen dürfen. Dazu gehören echte Klassiker der deutschen Popgeschichte – von „Lena“ und „Funkelperlenaugen“ über „Hör gut zu“ und „Wenn Du da bist“ bis hin zu „Abenteuerland“.

Die Tour beginnt mit einem Heimspiel und startet am 28. Juni 2024 „Persönlich – Unter freiem Himmel“ auf dem Festplatz am Viadukt in Bietigheim-Bissingen. Im Rahmen dieser Tournee spielen PUR nach mehr als 20 Jahren wieder in der legendären Berliner Waldbühne. Fest eingeplant ist nicht zuletzt auch ein Ort, der der Band und ihren Fans bereits bestens vertraut ist: das Strandbad von Losheim am See im Saarland. Bis zur Finalshow am Timmendorfer Strand am 07. September kommen u.a. Füssen (20. Juli), Hamburg (27. Juli), Coburg (25. August) und St. Goarshausen/Loreley (31. August) hinzu.

