Queens of the Stone Age am 9. November in Oberhausen

Gute Nachrichten für alle Fans außergewöhnlich druckvoller Rockmusik: Queens of the Stone Age melden sich am 25. August mit ihrem siebten Album „Villains“ zurück, dem ersten seit dem internationalen Erfolgswerk „…Like Clockwork“ von 2013, das der Band ihre erste Nummer-eins-Platzierung in den USA bescherte. Die Formation um Mastermind Joshua Homme hat sich nach Ausflügen in hochspannende Seitenprojekte wieder zusammengefunden und liegt aktuell in den letzten Zügen, das kommende Album fertigzustellen. Zudem kündigten sie unlängst die Daten für eine große Europa-Tournee an, die sie am 9. November auch nach Oberhausen führen wird.