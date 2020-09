Jedes Jahr im September blickt die Musikbranche nach Hamburg, St. Pauli. Das Reeperbahn Festival hat sich zu einem der wichtigsten Events für Newcomer und Fachleute, Fans und Künstler:innen entwickelt. Im vergangenen Jahr lockten über 600 Konzerte 50.000 Besucher:innen in die Hansestadt – ein neuer Rekord. 2020 wird der sicherlich nicht gebrochen, denn die Pandemie trifft die Musikbranche hart. Die meisten Festivals haben sich dazu entschlossen, komplett auszusetzen oder sich ausschließlich im digitalen Raum zu bewegen. Das Reeperbahn Festival geht einen anderen Weg mit einem Hybrid aus Digital und Analog wagen die Veranstalter:innen den Versuch eines pandemiegerechten Festivals: Vom 16. bis 19. September gibt es 120 Live-Konzerte vor Ort, während zahlreiche Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote ein Festival vom Sofa aus ermöglichen.

Auf den Bühnen wird in diesem Jahr der Fokus vor allen Dingen auf nationalen Acts liegen, nur wenige Künstler:innen aus dem europäischen Ausland sind mit dabei. Doch dem Musikgenuss dürfte dies keinen Abbruch tun: Schon bei der abgespeckten Version fällt es schwer, einen persönlichen Time-Table zu erstellen. Neben den Konzerten warten etwa 40 Veranstaltungen mit Talk, Kunst und Film auf die Besucher:innen. Für das Fachpublikum steht ein spezielles digitales Angebot mit Talks und Panels sowie die Möglichkeit zum virtuellen Austausch und der Vernetzung bereit. Insgesamt rechnen die Veranstalter:innen vor Ort mit bis zu 2300 Besucher:innen täglich. Dabei, so schreiben die Verantwortlichen auf der Webseite, gehe es nicht nur um das Reeperbahn Festival selbst –„sondern um eine existentielle Frage für Künstler:innen, Musikwirtschaftende sowie Spielstätten“.

Mittelpunkt wird das Festival Village auf dem Heiligengeistfeld sein. Das große Gelände in unmittelbarer Nähe zum Millerntorstadion diente auch in den Vorjahren als Treffpunkt und wird jetzt erweitert um eine größere Freiluft-Bühne. Daneben findet hier das vielseitige Programm aus Ausstellungen, Workshops und Vorträgen statt. In 14 Spielstätten (siehe unten) wird es Konzerte geben.

Seit 2016 gibt es zudem den ANCHOR-Award, der auch in diesem Jahr von einer sechsköpfigen Jury verliehen wird. Die Nominierten sind Arya Zappa, ÄTNA, Suzane, Eefje de Visser, l’Eclair und Tuvaband.

Das gesamte Programm ist auf der Webseite www.reeperbahn-festival.de abrufbar – die eigene Festivalapp (im Appstore oder Google Play erhältlich) ermöglicht das einfach Zusammenstellen eines individualisierten Planes für die vier Tage.

Allerdings wird das Festival mit strengen Hygienevorschriften aufwarten müssen. Das bedeutet, die Zuschauerzahlen je Veranstaltungsort sind stark beschränkt. Konnte man sonst auch nach Beginn eines Konzerts noch in den jeweiligen Saal hinein, wird das 2020 nicht möglich sein. Beim Einlass müssen jeweils die Kontaktdaten hinterlassen werden, die meisten Konzerte werden bestuhlt sein. Die Maskenpflicht gilt auf dem Gelände und ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten, dies soll weitgehend durch ein Einbahnstraßensystem unterstützt werden. Eine Garderobe gibt es in diesem Jahr nicht und Taschen sind verboten, um Verzögerungen durch Kontrollen zu vermeiden – Schließfächer gibt es allerdings auf dem Heiligengeistfeld. Die zeitlichen Abstände zwischen den Konzerten sind länger, um ausreichendes Lüften und Reinigen zu garantieren. Es gibt keine Abendkasse, bei Verfügbarkeit können aber Tagestickets gekauft werden – und sonst bleibt immer noch die Streaming-Variante bequem von zu Hause aus.

Ob der Versuch klappt: Die Fachleute (und Fans) schauen nicht nur aus musikalischen Gründen nach Hamburg – für die gebeutelte Branche kann das Reeperbahn Festival erste Antworten für neue Wege in der Krise geben und wie so oft neue Synergieeffekte durch gezielte Vernetzung untereinander schaffen.

(Die Corona-Regelung kann sich natürlich beständig lockern oder verschärfen, die Veranstalter:innen werden dies aber entsprechend kommunizieren. Noch bis zum 14. August konnten sich Ticketinhaber zudem entscheiden, ob sie ihre Tickets auf das kommende Jahr umschreiben lassen möchten.)

Spielorte: