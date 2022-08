In wenigen Wochen wird das 17. Reeperbahn Festival eröffnet und entsprechend rapide füllt sich das Programm. Für den Konzertspielplan bedeutet dies 63 neuen Bands und Künstler*innen, darunter u.a. die Kollaboration von Bonaparte & Sophie Hunger (SUI) sowie Billy Raffoul (CAN), Lola Marsh (ISR), und Blu DeTiger (USA).

“Gleichzeitig freuen wir uns, heute auch erste Programme des diesjährigen Arts- und Word-Line-Ups bekanntgeben zu dürfen. Erneut beleuchtet das kuratierte interdisziplinäre Angebot die Schnittstellen zwischen Kunst, Musik, Literatur und gesellschaftlichem Bewusstsein, u.a. mit einer Lesung von DRANGSAL (DEU) der sein kürzlich veröffentlichtes Buch „DOCH” vorstellt, der interaktiven Ausstellung (IN)BETWEEN | Music & Graphics oder Transform, einem inklusiven Raumlabor, welches es Menschen mit und ohne Behinderung ermöglicht, ihre künstlerischen und musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten mittels digitaler Technik zu erweitern.” (Frehn Hawel)

BONAPARTE & SOPHIE HUNGER, BILLY RAFFOUL, LOLA MARSH UND WEITERE ACTS NEU IM PROGRAMM

Das internationale Konzertprogramm bildet seit jeher den Nukleus des Reeperbahn Festivals. Soeben wurden 63 neue Acts bestätigt, die zwischen dem 21. – 24. September live auf den zahlreichen Bühnen rund um die Reeperbahn zu erleben sind.

Lo-Fi-King Bonaparte & Sophie Hunger (SUI), eine der profiliertesten Songwriterinnen der Schweiz, verbinden bei ihrer Kollaboration die gemeinsame Liebe zu zackigen Dance-Punk-Grooves, die jede Party zum Kochen bringen — Stillstehen wird bei ihrer Reeperbahn Festival-Show mit Sicherheit unmöglich sein!

Der vielfach ausgezeichnete Songwriter Billy Raffoul (CAN) überzeugt neben seiner umwerfenden Stimme mit der Unmittelbarkeit seiner Lieder und der Tatsache, dass man dem klassischen Singer-Songwriter-Format auch heutzutage noch frische Facetten hinzufügen kann, wie sein Debüt „International Hotel“ von 2020 eindrucksvoll beweist.

Lola Marsh (ISR) zählen dank ihrer Alben „Remember Roses“ und „Someday Tomorrow Maybe“ nicht nur in ihrer Heimat zu den gefragtesten Live-Acts — auch der Rest der Welt ist dem Charme ihres psychedelischen Indie-Pop längst erlegen.

Die Musikpresse verlieh ihr 2021 das Prädikat „Zukunft des Bass“, Musikinstrumentenhersteller Fender widmete ihr eine Sonderedition, ihr Debütalbum „How Did We Get Here?“ plus bisher acht veröffentlichte Singles führten zu einem Deal mit Capitol Records. Das US-TV liebt sie ebenfalls: Songwriterin, Bassistin, Sängerin und Produzentin Blu DeTiger (USA) ist geradezu prädestiniert dafür, die nächste Durchbruchs-Story des Reeperbahn Festivals zu werden.

Der gewaltige Post-Hardcore Orkan, den DŸSE (DEU) mit nur zwei Bandmitgliedern zu entfachen in der Lage ist, hat ihnen längst Legendenstatus in der deutschen Punk-Landschaft eingebracht – jetzt heißt es auch beim diesjährigen Reeperbahn Festival: Achtung, Windstärke 12!

Dass hochmoderner Conscious Hip-Hop nicht zwingend aus Metropolen kommen muss, beweist der schleswig-holsteinische Gitarrist, Sänger und Rapper Sharaktah (DEU): Bereits vor Veröffentlichung seines Debüts ist ihm dank Singles wie „Hier“ und „Keine Kontrolle“ enorme Aufmerksamkeit gewiss.

WEITERHIN BESTÄTIGT

nand (DEU) | anaïs (DEU) | Mia Morgan (DEU) | Moglii (DEU) | Skinny Lister (GBR) | Sophia Kennedy (DEU) | Will Linley (ZAF) | Kerosin95 (AUT) | Sharktank (AUT) | Baby Queen (GBR) | M.Byrd (DEU) | YAEL (DEU) | ATOEM (FRA) | BEACHPEOPLE (DEU) | Caroline Rose (USA) | Bounty & Cocoa (DEU) | Bulgarian Cartrader (DEU) | bdrmm (GBR) | Donkey Kid (DEU) | Enola Gay (GBR) | Tamzene (GBR) | John Moods (DEU/ POL) | Souly (DEU) | Kings Elliot (CHE) | Koki Nakano (FRAU/ JPN) | Real Lies (GBR) | Wu-Lu (GBR) | Fluppe (DEU) | Thomas Azier (NLD) | Diana Goldberg (DEU) | NASHI44 (DEU) | Dani Larkin (IRL) | Maffai (DEU) | Tuys (LUX) | The String Theory (DEU) | The Daydream Club (DEU) | KÅRP (SWE) | Cham Léon (NOR) | IMOGEN (GBR) | Anna Bassy (ITA) | Aze (AUT) | Eli Preiss (AUT) | BIBIZA (AUT) | Pina Palau (CHE) | Ferdous (NLD/ AFG) | Monvol (LVA/ RUS) | Leftovers (AUT) | DAYYANI (DKN) | Olympya (DEU) | HÆCTOR (DEU) | The Ferocious Few (LUX) | ARDEN (DEU) | Adriano Koch (DEU) | Beverly Kills (SWE) | Elena Rud (DEU) | Elena Steri (DEU) | H.B. Nielsen (SWE)

DRANGSAL STELLT NEUES BUCH „DOCH” VOR

Das Arts- und Word-Programm des Reeperbahn Festivals verbindet die Schnittstellen von Musik, Kunst und Literatur mit gesellschaftlichem Diskurs.

Musiker Max Gruber alias DRANGSAL (DEU) liest aus seinem jüngst erschienenen Buch-Debüt „DOCH“, das sich in 24 Texten, Gedichten und Kurzgeschichten mit der Thematik des Andersseins auseinandersetzt und dabei vortrefflich autobiografische Fakten mit Fiktion verschmelzen lässt.

Im Festival Village zeigt die interaktive Ausstellung (IN)BETWEEN | Music & Graphics des Designstudios Bareis + Nicolaus das zunehmend wichtigere Zusammenspiel von Grafik und Musik als Kommunikationsmittel zwischen Künstler*innen und Publikum im digitalen Zeitalter. In mehreren Überseecontainern werden digitale, genreübergreifende und innovative Coverartworks von internationalen Künstler*innen gezeigt, die zwischen den Jahren 2020 bis 2022 veröffentlicht wurden und so den „state of the art“ digitaler Covergestaltung abbilden. Im Rahmen dessen bietet der Heart Directors Club Panels und Diskussionen zum Thema politischen Bewusstseins und moralischer Verantwortung von Grafikdesigner*innen.

Gemeinsam mit dem Dachverband für Kunst und Inklusion für Deutschland, Österreich und der Schweiz, EUCREA, wurde Transform |– inklusives Raumlabor entwickelt, welches ebenfalls im Village installiert ist. Mittels künstlicher Intelligenz werden hier neue Formen des kollektiven Zusammenspiels von Musik, Tanz und Theater vorgestellt, die Menschen mit und ohne Behinderung neue körperlich-künstlerische Ausdrucksformen ermöglichen. Neben der Erlebnisfläche erläutern Filme, Beiträge und Interviews internationaler Tech-Künstler*innen die innovativen Funktionsweisen des Labors.

Weitere Programmpunkte sind u.a. eine Lesung von Alexandra Zykonow und Tobias Ginsburg, Live-Aufzeichungen von Podcasts wie u.a. Reflektor | Viertausendherz mit Jan Müller (Tocotronic) sowie die Care Station im Village, die sich mit Massage und Wellness-Angeboten nicht nur um das Wohlergehen der Besucher*innen sorgt, sondern dabei gleichzeitig den Einsatz und die Bedeutung der Menschen dahinter reflektiert.

TICKETS und NEWS zum Line-up findet ihr HIER!

Das Reeperbahn Festival ist das größte Clubfestival Europas und die größte europäische Plattform für internationale Popkultur und

Musikwirtschaft. Seit 2006 wird die Hamburger Reeperbahn im September für vier Tage zum Zentrum der internationalen Musikwelt und damit zur nachhaltigen Schnittstelle zwischen Künstler*innen, Publikum, Branchenvertreter*innen und der Gesellschaft.

Das Reeperbahn Festival ist gleichsam Bühne für internationale Talente und Diskussionsraum aktueller Entwicklungen der globalen Musikwirtschaft. Auf diesem internationalen Marktplatz entstehen Impulse, die die Zukunft von Musik und Gesellschaft prägen und deren Wirkung weit über die vier Veranstaltungstage hinausreicht. Ein Beispiel hierfür ist die 2017 auf dem Reeperbahn Festival ins Leben gerufene europaweite Gender-Equality Initiative Keychange, die inzwischen auch im US-Musikmarkt angekommen ist.

Das Livemusik-Programm des Reeperbahn Festivals umfasst alle wichtigen aktuellen musikalischen Genres und Trends. Gemeinsam entdecken Publikum, Musikwirtschaftende und Künstler*innen in den Clubs auf St. Pauli neue Musik und Talente. Sinnbildlich für diese Entdeckungsreise steht der internationale Musikwettbewerb ANCHOR mit einer hochkarätig besetzten internationalen Jury um Produzentenlegende Tony Visconti, die aus sechs Nominees das vielversprechendste Talent zum Preisträger kürt und so den Weg in eine internationale Karriere unterstützt.