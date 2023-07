Der 2016 ins Leben gerufene internationale Musikpreis ANCHOR unterstützt junge Bands und Künstler*innen auf ihrem Weg in eine internationale Karriere und versinnbildlicht die kollektive Suche nach der besten neuen Musik. Für Bands und Künstler*innen ist bereits die Teilnahme an diesem einzigartigen Wettbewerb ein Prädikat: Die exponierte Startposition sichert den Nominees bereits im Vorfeld eine erhöhte Wahrnehmung bei Medien und Publikum, genauso wie die Vorstellung der Teilnehmer*innen durch die ANCHOR-Jury beim Reeperbahn Festival Opening.

Die hochkarätig besetzte ANCHOR-Jury (Foto) besucht am Donnerstag, den 21. und Freitag, den 22. September die Reeperbahn Festival-Shows der Nominees im Gruenspan, um schließlich am Samstag, den 23. September im Rahmen der ANCHOR-Awardshow im St. Pauli Theater den Gewinner-Act zu küren.

Leicht dürfte die Entscheidung für die Jury auch in diesem Jahr nicht werden: Das ANCHOR-Board, bestehend aus hochrangigen Vertreter*innen aus Medien und Musikbranche stelllt mit seiner Auswahl die gleichbleibend hohe Qualität der teilnehmenden Bands und Künstler*innen sicher, zu denen bereits u.a. Shame (GBR), Jade Bird (GBR, Gewinnerin 2017), Alice Merton (DEU), Alyona Alyona (UKR, Gewinnerin 2019), Celeste (GBR), ÄTNA (DEU, Gewinner*innen 2020), Yard Act (GBR, Gewinner 2021) und Cassia (GBR, Gewinner 2022) zählten.

In diesem Jahr besteht die ANCHOR-Jury aus Songwriterin, Produzentin, Poetin und Regisseurin BANKS (USA), die im vergangenen Jahr ihr viertes Album „SERPENTINA“ veröffentlicht hat, der Grammy-nominierten Produzentin, Songwriterin, Sängerin, Aktivistin, Unternehmerin, Labelbetreiberin und Schauspielerin Tayla Parx (USA), die als eine der wichtigsten Stimmen der aktuellen Musikbranche gilt und in diesem Jahr zum dritten Mal dabei ist, Songwriterin, Sängerin und Produzentin Katie Melua (GBR), die mit über 56 Platin-Auszeichnungen sowie acht aufeinanderfolgenden Top-Ten-Alben als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Heimat gilt und last but not least aus Jury-Präsident Tony Visconti (USA), der als Produzent die Karrieren von David Bowie und T-Rex maßgeblich geprägt hat und als einer der wichtigsten Produzenten der Rockgeschichte gilt.

Durch die ANCHOR-Awardshow am Samstagabend im St. Pauli Theater führen unsere diesjährigen Hosts Alexandra Maurer (CHE), Moderatorin zahlreicher TV-Shows (u.a. ProSieben, SAT.1, Joiz, SRF) und Live-Events sowie Pelle Almqvist (SWE), Frontmann von The Hives, dem bereits die Teilnahme im vergangenen Jahr als Mitglied der ANCHOR-Jury viel Spaß bereitet hat.

„I’m so excited to be joining Reeperbahn Festival to help judge the nominees of the ANCHOR 2023. There is so much talent in the world and I am honored to be a part of the discovery of this next generation of artistry.“

BANKS, ANCHOR 2023-Jurymitglied

„I am excited to be invited back to Reeperbahn Festival as the chief judge for the ANCHOR 2023. The previous winners have gone on to do great things, even some of them who didn’t make the number one spot. I spend as much time as possible going to see many bands in the clubs. The networking is great here, I make new friends every year.“

Tony Visconti, ANCHOR 2023-Jurymitglied

Das Live-Programm des Reeperbahn Festivals 2023 nähert sich langsam, aber sicher der Vollendung.

Mit The Pretenders (GBR/USA) um die ikonische Frontfrau Chrissie Hynde kommt eine Band, die nicht nur Welthits wie „Don’t Get Me Wrong“ oder „Brass In Pocket“ auf dem Konto hat, sondern mit ihrem in Kürze erscheinenden 14. Album „Relentless“ eindrucksvoll beweist, dass sie auch 45 Jahre nach ihrer Gründung nichts von ihrem Biss verloren hat.

Songwriterin und Sängerin Holly Humberstone (GBR) verzaubert mit ihrem Pop-Noir bereits das gesamte Vereinigte Königreich und erhielt bei den BRIT Awards 2022 die Auszeichnung als Rising Star – also eine perfekte Ergänzung für das Reeperbahn Festival-Line-Up!

Tirzah (GBR) bewegt sich mit den Songs ihres aktuellen Albums „Colorgrade“ zwischen R’n’B und Noise, Zugänglichkeit und Experimentalismus – ihr völlig eigenständiger Klangkosmos widersetzt sich bewusst allen Regeln, die einem Pop-Song im Streaming-Zeitalter so auferlegt werden und ist damit umso wertvoller.

Apsilon (DEU) ist eine vielversprechende Ausnahmeerscheinung im deutschen Rap: Seine wütenden Rhymes kommen in modernem Sound und verbinden provokante Gesellschaftskritik mit herausragendem Sprachgefühl, legen Basketballreferenzen neben deutsche Redewendungen und kommen dabei komplett ohne Besserwisserei, Drogenverherrlichung, Frauenverachtung oder blindem Hedonismus aus – gerne mehr davon!

AUSSERDEM BESTÄTIGT:

Paris Paloma (GBR), Artur & Vanessa (DEU), Black Honey (GBR), The Last Dinner Party (GBR), Michigander (USA), waterbaby (SWE), CMAT (IRL), Only The Poets (GBR), Goldkimono (NLD), Becks (DEU), Jeshi (GBR), DURRY (USA), MADMADMAD (GBR), Isak Danielson (SWE), Telenova (AUS), Queralt Lahoz (ESP), Skinny Pelembe (GBR), joe unknown (GBR), Damona (DEU), HotWax (GBR), COBEE (CHE), JOPLYN (DEU), Easy Easy (DEU), ELA (DEU), Tomode (SWE), Julie Pavon (DNK), CARYS (CAN), Ferge x Fisherman (DEU), Tiflis Transit (DEU), Maria Basel (DEU), Ottolien (DEU), Adrina Bollinger (CHE), Desiree Dawson (CAN), Mehmet Aslan (CHE/TUR), Sam Himself (CHE/USA), Mischgewebe (CHE), The Komets (DEU), Vox Rea (CAN), iskwē (CAN), Alina Amuri (CHE), Alois (CHE), Blue In Tokio (CAN), Asbest (CHE), Becky Sikasa (DEU/GBR), Di-Meh (CHE), Digging Roots (CAN), Featurette (CAN), Florence Besch (DEU), La Nefera (CHE), La colére (CHE), Totalement Sublime (CAN), Yet No Yokai (CHE), Marissa Burwell (CAN), Olivia Wendel (CAN/USA), Peace Flag Ensemble (CAN).