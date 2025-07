Nach sechs Jahren erwachen Refused aus dem Winterschlaf. Sie prägten den politischen Hardcore wie wenige andere Bands, nicht zuletzt durch ihr epochales Meisterwerk „The Shape of Punk to Come“. Im Juni und Oktober bringen die Schweden ein letztes Mal die deutschen Venues zum Beben, u.a. am 10.10. das Bürgerhaus Stollwerck in Köln.

Hervorgegangen aus der schwedischen Hardcoreszene, brechen Refused mit ihrem dritten LP-Release „The Shape of Punk to Come“ im Jahr 1998 mit gängigen Konventionen des Genres und sichern sich so ihren Platz in der Musikwelt. Seit ihrer Gründung 1992 in Umeå stehen Dennis Lyxzén, David Sandström und ihre wechselnden Mitstreiter für musikalische Radikalität und visionären Eigensinn. Refused waren nie nur eine Band, sondern ein Statement und nach einer turbulenten Bandgeschichte inklusive einer Auflösung und späterer Reunion (2012) reicht ihr Einfluss weit über Hardcore hinaus und Bands wie unteranderem Idles nennen sie als Wegbereiter.

Refused Are F**king Dead steht für die kommende Abschiedstournee und die letzten deutschen Shows: An fünf Terminen rollen sie mit 30 Jahren Bandgeschichte wie Lawinen über das Publikum. Refused stehen für ungebändigte Energie und Songtexte, die unter die Haut gehen – kein Hardcore-Fan sollte sich das entgehen lassen – bring it in!