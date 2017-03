Das Reload wartet 2017 mit seiner zwölften Auflage auf die Fans und verspricht wieder ein Hochkaräter der Saison zu werden. Neben Größen wie Amon Amarth, Heaven Shall Burn und Bullet For My Valentine findet man auch nicht zu unterschätzende Bands wie Bury Tomorrow, August Burns Red oder Whitechapel. Stattfinden wird das Spektakel vom 25.08 bis 26.08 in Sulingen. Mit gerade einmal 89 € pro Kombiticket zählt das Reload Festival ebenso zu einem der preislich humanen Festivals und bietet das optimale Preis/-Leistungsverhältnis.

