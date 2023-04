Die Rival Sons haben ihre lang erwartete Rückkehr nach Großbritannien und Europa für diesen Herbst angekündigt. Dabei werden sie ihre beiden neuen Alben DARKFIGHTER und LIGHTBRINGER auf einer dreißigtägigen Tour durch Europa vorstellen, u.a. am 10.11.2023 in Die Kantine in Köln.

Die Rival Sons gelten dies- und jenseits des Atlantiks als der moderne Bluesrock-Maßstab des letzten Jahrzehnts. Sie klingen keineswegs retro oder mutwillig nostalgisch, sondern einfach so zeitlos, nah und authentisch, wie es diesem altehrwürdigen Genre eben gebührt. Zugleich versteht sich das Quartett aus Los Angeles spielend darauf, diesem bedeutenden Teil der amerikanischen Rockgeschichte frisches Leben und hochmoderne Grooves einzuhauchen. Dies bewiesen sie zuletzt mit dem 2019 erschienene Album „Feral Roots“. Es bescherte den Rival Sons nicht nur ihre bislang höchsten Chartsnotierungen weltweit, sondern auch zwei Nominierungen bei den Grammy-Awards. Nun kehrt die Band in diesem Jahr mit voller Wucht zurück: Gleich zwei Alben wird die Band veröffentlichen – zunächst erscheint am 2. Juni „Darkfighter“, das Pendant „Lightbringer“ folgt später im Jahr. Mit beiden neuen Alben kommen Rivale Sons im Herbst auf große Europa-Tournee und werden in diesem Rahmen auch vier Deutschland-Shows in München, Berlin, Köln und Hamburg spielen.