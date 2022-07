Im August 2022 wird der bunte Festivalwahnsinn endlich wieder im beschaulichen Püttlingen Einzug erhalten! Bis zu 26.000 Rock- und Partyverrückte werden auf den Sauwasen pilgern. Das Rocco del Schlacko Festival in seiner neuen Ausgabe wird wieder einmal die Größen aus Rock, Alternative und HipHop auf den Köllertaler Sauwasen lotsen. Dieser Sauwasen hat schon viel erlebt in den vergangenen Jahren: Die Donots starteten Staubraketen; der Platz bebte zu den Klängen von Die Toten Hosen oder Billy Talent; die Luft hat gekocht bei den Beatsteaks, The Offspring oder Parkway Drive. Die Fantastischen Vier, Casper, Marteria, Scooter, The Hives, Alligatoah und viele mehr sorgten für Glücksgefühle bei den Besuchern. Der Startschuss fällt erneut am Donnerstag und das Spektakel endet am Sonntag müde aber glücklich vor dem abgebauten Zelt. Was dazwischen passiert, reicht, um ein ganzes Jahr lang davon zu schwärmen,bis zum nächsten Rocco del Schlacko:

Rocco del Schlacko Festival

11.-13. August 2022

Püttlingen, Saarland

www.rocco-del-schlacko.de

Tickets: tickets.rocco-del-schlacko.de

Die Bands:

AnnenMayKantereit

The Gaslight Anthem

BiffyClyro

Casper

Kontra K

SDP

Kummer

Flogging Molly

WIZO

Callejon

Fever 333

Finch

Sondaschule

Leoniden

Clutch

Provinz

ITCHY

Audio88 & Yassin

BHZ

Blond

Nathan Gray

Nura

Kynda Gray

Radio Havanna

Massendefekt

Mola

Kaputto & Concorde