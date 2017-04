Rock am Ring vom 2. bis 4. Juni am Nürburgring

Juni 2014. Ein letztes mal Rock am Ring auf Nürburgring und die Stimmung wechselt zwischen Melancholie und, von Marek Lieberberg persönlich gepushten, Euphorie, dass „der Ring“ immer dort ist, wo Rock am Ring sei.

Zwei Jahre war der „der Ring“ in Mendig und rockte auch dort die Massen, auch wenn die Natur sich kräftig ins Zeug legte und sogar im letzten Jahr einen Abbruch erzwang.

Mit der ersten Bandwelle im November 2016 blieb es auch beim Standort auf dem Flugfeld. Aber einen Monat später dann die große Überraschung. „WIR SIND DER RING“ und das wieder daheim am Nürburgring!

Neben den Headlinern „Rammstein“, „Die Toten Hosen“ und „System of a Down“ geben sich noch etliche weitere Bands, wie Broilers, Beatsteaks, Kraftklub, Marteria, Beginner, Five Finger Death Punch, Liam Gallagher, Macklemore, Sum41 und Prophets of the Rage die Ehre und feiern die Rückkehr an die legendäre Rennstrecke.

Vorfreude da? Gut, hier noch ein paar Bilder aus den Jahren 2013 und 2014 vom Nürburgring:

