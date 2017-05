Royal Blood spielen kleines Clubkonzert in Köln

Royal Blood arbeiten im Moment intensiv an ihrer neuen Platte, die jetzt offiziell für Mitte Juni angekündigt wurde. Dem Q Magazine haben Bassist und Sänger Mike Kerr sowie Schlagzeuger Ben Thatcher auch schon einen kleinen Einblick gewährt. Rund 50 neue Songs, vornehmlich in Nashville und Kalifornien geschrieben, seien in die engere Auswahl gekommen und anschließend nach einem speziellen Prinzip streng ausgesiebt worden: „Alles, worauf du nicht stolz bist, ab in die Tonne.“ Daher klängen die Stücke „wesentlich sexyer und zuversichtlicher“ als die Stücke des Debütalbums, das den Briten ja immerhin eine Nominierung für den Mercury Prize einbrachte. Auch eine erste (leider sehr kurze) Aufnahme aus dem Studio lässt Großes erwarten. Thatcher schlägt gut gelaunt auf die Drums ein und Kerr haut gewohnt selbstbewusst ein steiles Riff raus. Royal Blood klingen auch 2017 mächtiger und druckvoller als der ganze Rest da draußen. Die beiden paaren die ursprüngliche Essenz wilder Rock’n’Roll-Power mit einer überraschend natürlichen Fähigkeit, geschickte Melodien und galoppierende Hooks zu formen – und das macht Lust auf den Nachfolger des selbstbetitelten Debütalbums. Dass Royal Blood auch in der Festival-Saison bei uns vorbeischauen und bei den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside dabei sind, war ja schon klar. Dazu gibt es einen exklusiven Auftritt am 23.05. in Köln.

