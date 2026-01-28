Die ultimative Hommage an eine der populärsten Bands der Musikgeschichte

1969 verkauften Fleetwood Mac mehr Schallplatten als die Beatles und die Rolling Stones. Ihr Album „Rumours“ aus dem Jahr 1977 gehört zu den erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte und ging über 19 Millionen Mal über den Ladentisch – allein in den USA. Kein Wunder, dass sich eine solch riesige Fanbase um die durch häufige Wechsel in der Besetzung gezeichnete Band scharte. Und das bis heute! Eine Hommage an diese einzigartige Musikgruppe, die den Zeitgeist der 1960er bis 1990er Jahre prägte, bilden seit 1999 „Rumours of Fleetwood Mac“. Diese Band, bestehend aus sieben Musiker:innen, eine Tribute Band zu nennen, wäre aber definitiv zu kurz gegriffen.

Mittlerweile haben ihre Live-Videos auf YouTube über 100 Millionen Views erreicht, und auch ihre Live-Shows begeisterten Millionen Fleetwood-Mac-Fans – auch in Deutschland. Pünktlich zum großen Finale ihrer diesjährigen Tour hierzulande gibt es gute Nachrichten: „Rumours of Fleetwood Mac“ kehren im Frühjahr 2026 für 17 Auftritte nach Deutschland zurück.

„Rumours of Fleetwood Mac“ begeistern mit ihrer leidenschaftlichen Performance sowohl eingefleischte Fans als auch neue Zuhörer:innen. Der Show gelingt es mühelos, die Besucher:innen in die goldene Ära von Fleetwood Mac zurückzuversetzen und mit mehr als 25 Songs – neben den größten Hits und Klassikern auch einige weniger bekannte Perlen – musikalisch ein Tor zu Erinnerungen und Emotionen der Fans zu öffnen. Da überrascht es kaum, dass die Reaktionen des Publikums bisher geradezu euphorisch waren und viele von Gänsehautmomenten und einer einmaligen Zeitreise sprachen.

Am 19. Februar 2026 gastiert die Show in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen!