Die Eventlocation am Losheimer Stausee im Saarland ist immer eine Reise wert. Da wo sonst Menschen in Badekleidung sich von der Sonne verwöhnen lassen, steht Ende August die große Open-Air-Bühne. Mit Blick auf den idyllischen See kann man folgende Acts genießen:

22.8.2025 – SCOOTER

Party People, are you ready? Scooter holen 2025 das nächste Highlight raus: Die THIRTY, ROUGH and DIRTY! Open Airs stehen an! Nach einer komplett ausverkauften Arenen-Tour 2024 geht es jetzt nach draußen – Harder, Louder, Scooter der Extraklasse.

Die Techno-Ikone H.P. Baxxter hat 2024 wieder bewiesen, dass er seit über 30 Jahren die Bühnen der Welt regiert. Mit jeder Menge Bass, fetten Pyros und einer explosiven Show bringen Scooter die Arenen regelmäßig zum Kochen. Nach dem enormen Erfolg ihrer Thirty, Rough and Dirty!-Arena-Tour 2024, die in 16 Städten restlos ausverkauft war, einer unfassbaren Festival-Saison und einer erfolgreichen UK- Arena Tour im Herbst, setzen sie 2025 noch einen drauf.

Ihre Fans bekommen jetzt die Chance die THIRTY, ROUGH and DIRTY!-Ekstase unter freiem Himmel zu erleben. Für alle, die Teil dieses absoluten Wahnsinns sein wollen, gibt es 2025 nur eine Option: THIRTY, ROUGH and DIRTY! Open Airs! Ab August bringen Scooter ihre unvergleichliche Live-Energie auf sechs Open Air Bühnen in ganz Deutschland. Mehr Hardcore, mehr Abriss, mehr Scooter – das wird pure Eskalation!

24.8.2025 – CRO

Support: Ski Aggu & Greta



Im Sommer 2025 geht der 34-Jährige auf große CRONICLES Open Air Tour und präsentiert seine Hits aus allen Alben mit einer unvergesslichen Show-Experience in den größten Open-Air-Venues Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Hits-Only certified!

CRO nimmt die Fans mit auf einen Trip durch seine über zehn Jahre andauernde Karriere und präsentiert mit einer throw-back Show das Beste seiner aus fünf Nummer-1-Alben bestehenden Diskografie. Von den Anfängen mit der legendären Panda-Maske mit Releases wie dem revolutionären „EASY“-Mixtape und dem genreprägenden Debüt „King of Raop“, sowie dem Nachfolger „Melodie“, über experimentelle Releases wie „tru.“. Nicht zu vergessen das Doppel-Album „Trip“ oder der Neubeginn mit „11:11“ in 2022 und der Spacejam EP in 2023. Zwölf Jahre, drei Masken und ein Querschnitt durch die bisherigen Chapter von einem der kreativsten Künstler, die dieses Land gesehen hat, der noch lange nicht ans Aufhören denkt.

Die CRONICLES Open Air Tour reiht sich dabei nahtlos in die bisherigen Live- Happenings von CRO ein. Sei es die „11:11“-Open-Air-Tour 2023, die auf und abseits der Bühne mit Hilfe von Augmented Reality ein völlig neues Event-Erlebnis kreierte, oder sein legendäres MTV Unplugged, das nicht nur auf Platz 1 der Charts einstieg, sondern mittlerweile auch mit Platin ausgezeichnet wurde.

Einmal mehr der Beweis, dass der Impact von CRO bis heute anhält. Genau wie sein Ruf als Ausnahmekünstler, der nicht nur ein Händchen für eingängige Rap-Songs mit Refrains, sondern echte Hits wie „Traum“, „Bye Bye“, oder „Einmal um die Welt“ hat. Hymnen, die ins Ohr gingen und dort geblieben sind. Genau wie die fünf Soloalben in Folge auf der Eins, 29 Mal Gold und 25 Mal Platin in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

29.8.2025 – Johannes Oerding

Support: Jacob Elias

Nachdem die Nachfrage auf die Ankündigung seiner HEIMSPIEL HAMBURG Stadion Show nicht anders als sensationell zu bezeichnen ist, gibt der mehrfach platin- und goldprämierte Singer-Songwriter und TV-Host von „Sing Meinen Song“ und „The Voice Of Germany“ nun seine umfangreichen Sommer Open Airs 2025 bekannt, die ihn zwischen Juni und August an 24 Terminen durch Deutschland und die Schweiz führen werden!

Sein siebtes Album „Plan A“ schoss aus dem Stand auf Platz 1 der deutschen Charts, seine dazuzugehörige Tour 2023, sowie sein erstes Heimspiel in Kapellen, seinem Geburtsort am Rhein, waren die größten Konzerte seiner bisherigen Karriere. Danach hat Johannes Oerding sich bewusst ein Jahr Auszeit verordnet – auch, um die unglaubliche Entwicklung seiner 20 Jahre umfassenden Karriere zu verarbeiten, seine Energiespeicher wieder aufzufüllen und um Inspiration für neue Musik zu finden. Doch Johannes wäre nicht Johannes, wenn er nicht auch im Sabbatical an den nächsten Live-Shows und weiteren Highlights für seine Fans arbeiten würde.

Voller Elan und Inspiration kehrt Johannes Oerding im kommenden Jahr endlich wieder dorthin zurück, wo er nun einmal hingehört: Auf die Bühnen Deutschlands und der Schweiz!

30.8.2025 – LUCKY LAKE Festival

Beginn: 12 Uhr

Das Lucky Lake Festival im Strandbad, Losheim, geschaffen 2015 aus einer Konstellation aus befreundeten Künstlern und Veranstaltern. Das Open Air Festival in der Region Saar, das die Menschen begeistert. Bereits in den letzten 4 Jahren wurde die Basis für noch Größeres gelegt!

Das kompetente Zusammenspiel aus angesagten DJs und Musikern, freundlichem und feierlustigem Publikum, qualitativ hochwertigen Soundsystemen auf Main Stage und Techno Stage, immer wieder neuen Dekoideen, einer freundlichen und professionellen Umgebung, lächelnden Securities und Barleuten, geschmackssicheren und regionalen Food Trucks, einer mehr als tauglichen sanitären Situation (feste Toiletten + ergänzend einige Dixies) – das alles macht das Lucky Lake Festival in Losheim aus!

Bitte seid vorbereitet, wir werden auch dieses Jahr das kleine, familäre und freundliche Tagesfestival in der Region bleiben und daher die Besucherkapazität auf die Besucherzahl des letzten Jahres beschränken. Wer also dabei sein möchte, sollte sich bald ein Ticket kaufen, denn der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren.

Das LINE UP ist nun offiziell: