WILLKOMMEN IN BIKINI BOTTOM!

SpongeBob ist zurück! Tauche ein in die Welt von Bikini Bottom und reise zurück in deine Kindheit. Erlebe ein neues Kapitel der Kultserie in der Welt der Freundschaft, großartiger Musik und jeder Menge Spaß! Ein unvergesslicher Abend für Fans und alle, die es noch werden wollen! Das SpongeBob Musical ist ein buntes Showerlebnis mit einer aufregenden Story, tollen Figuren und einem Soundtrack, der beweist, wie erfrischend und vor allem abwechslungsreich Musical sein kann. ShowSlot bringt das Bühnenspektakel ab Oktober 2022 live in eure Nähe. Sichert euch jetzt Tickets für das große Abenteuer!

Die Musik – So bunt und vielfältig wie die Serie

Bei Songs von John Legend, Panic! At the Disco, Plain White T’s, Aerosmith, Cyndi Lauper und vielen mehr findet jedes einzelne Mitglied der Familie seinen persönlichen Ohrwurm. Die Füße still halten? Keine Chance!

Bei SpongeBob ist gute Laune vorprogrammiert. Mal geht es schnell und abgedreht zu, dann wieder gefühlvoll und emotional. Erlebe eine Achterbahnfahrt der Gefühle zum Mitsingen und Mittanzen. Du willst den Alltag hinter dir lassen und mitfeiern? Sichere dir jetzt Tickets für eine Show in deiner Nähe!