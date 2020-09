Nach den erfolgreichen und begeistert gefeierten Konzerten mit WE ROCK QUEEN, Ton Steine Scherben, Zentury XX, MAM und Still Collins auf dem hygienegerecht ausgestatteten Open-Air-Gelände an der Alten Kaserne in Saarburg führen die Veranstalter von Station K die Reihe in den Herbst hinein fort. Und es wird noch einiges geboten!

19.9.2020, Kasalla, Beginn: 20.30 Uhr

Für Musikfans landauf, flussab ist sie seit 2011 Kölns beliebteste und erfolgreichste Mundart- Band. Ein Status, den Kasalla fast sieben Jahre nach ihrer Gründung mittlerweile unangefochten einnehmen, nicht zuletzt aufgrund des Charterfolges ihres 2017 erschienenen Albums „Mer sin eins“. Das vierte Studioalbum der Band schaffte es auf Anhieb von 0 auf Platz 5 der deutschen Albumcharts und bescherte der Band somit nicht nur die erste Top Ten – Platzierung ihrer Karriere, sondern auch den aktuell höchsten Chartentry einer kölschen Band seit BAP im Jahr 1981. Die Erfolgsgeschichte der Kölner wurde 2018 durch ein weiteres Megahighlight gekrönt, denn sie wurden für den deutschen Musikpreis ECHO nominiert. Damit sind sie die erste kölsche Band seit den Höhnern und BAP, die jemals für einen ECHO nominiert waren. Die spektakuläre Leistung kommt dabei einem musikalischen Durchmarsch von der Kreisklasse in die Champions League gleich – denn was außerhalb der Dommetropole kaum einem Musikinteressierten bekannt ist: die musikalische Konkurrenz ist in Köln weit größer und intensiver als in jeder anderen deutschen Großstadt.

20.9.2020, Sittmann singt Mey, Beginn: 19 Uhr (Achtung: Location ist hier ausnahmsweise das Gewächshaus im Pflanzgarten Steffens)

Der Liedermacher Andreas Sittmann lädt Sie ein zu einem Reinhard Mey Abend. Ein besonderer Liederabend mit vielen musikalischen Leckerbissen aus der Liederschmiede des wohl größten deutschen Chansoniers Reinhard Mey. Von Mey´s Anfängen bis fast heute sind viele Klassiker im Programm und man darf gespannt sein, wie Sittmann die Lieder interpretiert. Schwelgen Sie mit ihm in Erinnerungen, hören und singen Sie mit bei Der Mörder war immer der Gärtner oder die Heisse Schlacht am kalten Buffet! Auch die überaus romantischen und gefühlvollen Liebeslieder, wie Herbstgewitter oder Wie lieb ich dich dürfen an diesem Abend nicht fehlen. Ein Querschnitt des Mey´schen Schaffens, ein Dankeschön des Sängers Andreas Sittmann an ihm, der ihn auch auf seinem musikalischen Weg positiv beeinflusst hat.

26.9.2020 BOUNCE (Bon Jovi Tribute), Beginn: 20 Uhr