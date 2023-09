Steve Rothery, der legendäre Gitarrist von Marillion wird am 15. und 16. September 2023 erstmals nach 2019 wieder ein „Steve Rothery Weekend“ spielen. Das zweistündige Programm beinhaltet Songs von seinem Solo-Album „The Ghost Of Pripyat“ und am ersten Abend das komplette legendären Marillion Album „Misplaced Childhood“. Am zweiten Abend wird Steve das komplette Album „Clutching At Straws“ live spielen. Damit nicht genug, die Zugaben werden sich aus Songs der Alben „Script For A Jester’s Tear“ und „Fugazi“ zusammensetzen. Steve und seine Band begeistern mit ihrer Show seit Jahren und lassen nicht nur die Herzen der Marillion Fans der „Fish“ Ära höher schlagen. Die Band spielt alle Marillion Songs in Original Tonart und Sänger Martin Jakubski kommt dem Original Gesang von Fish auf diesen beiden Meisterwerken, was Gesangshöhe und Phrasierungen angeht, extrem nahe.

MFP Concerts präsentiert:

STEVE ROTHERY BAND 2023

15.09 2023 – Kantine Köln – „Misplaced Childhood“

16.09.2023 – Kantine Köln – „Clutching At Straws“

Line Up:

Steve Rothery – Guitar

Dave Foster – Guitar

Yatim Halimi – Bass

Ricardo Romano – Keyboards

Leon Parr – Drums

Martin Jakubski – Vocals