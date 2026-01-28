Es wird SVENOMENAL! Musiker, Komiker und Entertainer Sven Bensmann hat sich in den letzten Jahren in der deutschen Comedy-Landschaft einen Namen gemacht. Auch in seinem neuen Programm begeistert er wieder ein breites Publikum mit seiner freundschaftlich charismatischen Bühnenpräsenz. In SVENOMENAL sorgt das urbane Dorfkind und Dino-Boy Sven, an dem eine wahre Disneyprinzessin verloren gegangen ist, wieder für herzhafte Lacher. Und wenn die Pointen (mal gesprochen, mal gesungen) dann doch hier und da mit einem breiten Grinsen knapp an der Gürtellinie vorbeirauschen, drohen sie diese jedoch niemals zu unterschreiten.

Sven bringt die perfekte Mischung aus klassischer Stand-up Comedy, handgemachter Musik, einer Singstimme, die neben lustigen Texten auch hochprofessionell anmutet und einem Publikum kollektive Gänsehaut beschert, auf die Bühne. Dazu kommt eine gehörige Portion an liebevollem Charisma, das jederzeit Raum für spektakuläre Improvisationen lässt. Nummern wie WITZE SINGEN, DAILY DISNEY, treffsichere Stimmimitationen à la Joe Cocker, Louis Armstrong, Elvis oder Herbert Grönemeyer ließen schon in der Vergangenheit so einige Besucher und Besucherinnen von Svens Shows glückserfüllt nach Hause schweben. Denn es braucht nicht mehr als COMEDY, MUSIK & LIEBE! Praktischerweise ist all das Sven Bensmann – und was daraus entsteht ist SVENOMENAL!

Entgegen dem aktuellen Zeitgeist legt Sven in seinem neuen, abendfüllenden Solo-Programm „SVENOMENAL“ den Fokus auf Feelgood – Comedy, denn seine Witze sollen nicht spalten. Stattdessen verbindet er humorvoll und interaktiv alle Menschen im Publikummiteinander, sorgt für zwei Stunden Wir-Gefühl und lässt den nicht selten beschwerlichen grauen Alltag vergessen.

Gewonnene Preise, wie der „Güldene August“ der Humorzone Dresden, der „Recklinghäuser Hurz“ oder der „Bremer Comedypreis“ untermauern, dass Sven Bensmann dort ist, wo er hingehört: Auf die großen Comedy – Bühnen des Landes!

Neben seinen Live Perfomances ist er auch gern gesehener Gast bei TV Produktion wie Olafs Klub (MDR) und „Die besten Comedians Deutschlands“ (Sat.1) oder begeistert mit seinen Inhalten auf seinen Social-Media-Kanälen ein Millionenpublikum.

Wer in den Genuss einer Live-Show von Sven Bensmann kommen möchte, sollte sich sein neues Programm „SVENOMENAL“ nicht entgehen lassen und ihn auf seiner deutschlandweiten Tour besuchen:

19. März 2026 in der Garage Saarbrücken

20. März 2026 im Mergener Hof Trier