Thomas „t“ Thielen kommt nach einer kleinen Club-Tour und ein paar größeren Events (z.B. im ausverkauften Tempodrome Berlin mit Marillion) wieder in die TUFA. Mit im Gepäck werden Songs seines neuen Albums sein: Live-Premieren stehen an, und auch eine brandneu produzierte Show wird am Start sein.

Wie immer gilt: t live ist mehr ein träumerisches Symphoniekonzert als ein chaotisches Rock-Getöse, und so erwarten wir auch dieses Jahr im bestuhlten Saal perfekten Sound (t ist als Albumproduzent und Klang-Perfektionist in der Szene berüchtigt) und eine detailverliebte Reise in eine andere Welt.

ts letzte Alben jedenfalls nahmen viele Hörer dahin mit, konnten sie doch den ein oder anderen Chart toppen. Als Support Act werden Dead Air Poetry aus Mainz mit dabei sein, die auch 2023 schon das Publikum begeisterten. Never change a winning team, dachten die Verantwortlichen der TUFA, und luden beide zusammen wieder ein.

TICKETS!