Am Pfingstwochenende spielen die ukrainische Prog-Sensation KARFAGEN um Mastermind Antony Kalugin und „der deutsche Steven Wilson“ t (Thomas Thielen, mit Band) ein paar Gigs in kleinen kuscheligen Clubs. Alle erzielten Gewinne gehen an Antonys Heimatland zugunsten der dortigen Kinderkriegshilfe.

Antony Kalugin (aus Charkiw): „Russland hat durch die Angriffe auf die Infrastruktur die Situation in weiten Teilen Russlands nochmal verschlimmert in letzter Zeit. Gerade die Kinder leiden besonders unter Nahrungsmangel, der Unterbrechung von Wasser und Elektrizität und dem Zusammenbruch von sozialen Einrichtungen. Meine Waffe als Künstler ist die Musik – nicht viel, aber ich will sie einsetzen, so gut ich kann!“

17.5.24 Duisburg

18.5.24 Rüsselsheim

19.5.24 Hannover

(ALLE EINNAHMEN AN DIE KINDERKRIEGSHILFE!)

T stellt der ukrainischen Formation sein Equipment zur Verfügung, so dass beide Acts einen vollen Set spielen werden. Der Eintrittspreis wurde dabei so niedrig angesetzt, damit es möglich war, eine Art Ticketpatenschaft für interessierte Ukraine-Flüchtlinge in die Wege zu leiten, was oft genutzt wurde.

Wer noch Lust auf gute Musik *und* Unterstützung der guten Sache hat: Es gibt noch Resttickets an der Abendkasse für alle drei Konzerte, und auch der VVK ist noch geöffnet!