Tash Sultana mit Zusatzshow in Köln

Die australische Loop Künstlerin Tash Sultana ist zu Gast in Köln. Im Palladium wird sie mit ihren einzigartigen, gefühlvollen Songs zwei Konzerte geben, die niemand so schnell vergesen dürfte. Da das Konzert am 6.9 bereits ausverkauft ist findet am 7.9 ein Zusatzkonzert statt. Tickets gibt es nun an allen bekannten VVK-Stellen sowie online zu erwerben.

Empfehlungen zu Tash Sultana

