Thrash Metal Alarm!

TESTAMENT, die Bay-Area-Legenden, kommen zurück nach Europa – und zwar im Herbst auf große Co-Headline-Tour mit den Death-Metal-Pionieren OBITUARY!

Nach einem fetten Festival-Sommer 2024 und der erfolgreichen Tour mit KREATOR und ANTHRAX im letzten Jahr, heißt es im Oktober wieder: Europas Bühnen werden in Schutt und Asche gelegt.

Mit am Start sind außerdem keine Geringeren als die deutschen Thrash-Ikonen DESTRUCTION und die brasilianische Abrissbirne NERVOSA – ein Line-up, das keine Gefangenen macht.

Eric Peterson (TESTAMENT) dazu: „Wir sind mega happy, unsere Thrash of the Titans-Tour für Europa anzukündigen! Gemeinsam mit OBITUARY, DESTRUCTION und NERVOSA bringen wir euch einen Mix aus tiefen Raritäten, Klassikern und brandneuen Songs. OBITUARY spielen ein Special-Set mit Cause of Death-Material, und DESTRUCTION haben sogar ein neues Album im Gepäck. Wir können es kaum erwarten – Long live Thrash! Long live Metal!“

Sonntag, 19. Oktober 2025

Saarbrücken, Garage

Einlass: 17.30 Uhr

Beginn: 18.30 Uhr