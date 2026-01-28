Ihre Erfolgsgeschichte lässt sich nicht anders als „beeindruckend“ bezeichnen: Mehr als 37 Jahre nach ihrem ersten Gratis-Gig im australischen Adelaide vor einer kleinen Gruppe aus Freunden und Familienmitgliedern ist The Australian Pink Floyd Show heute mit mehr als fünf Millionen verkauften Tickets weltweit zweifelsfrei die erfolgreichste Pink Floyd Tributeband dieses Planeten. Mehr noch: Sie war die erste Pink Floyd-Tributeshow, die das Konzept in die großen Arenen der Welt brachte. Tausende Headline-Shows in über 35 Ländern vor bis zu 10.000 Fans sowie zahlreiche Festival-Auftritte standen bislang auf dem Tourplan der Band, die längst ein internationales Phänomen mit Bandmitglieder:innen aus Australien, Großbritannien, Frankreich und den USA ist. Sie trat bei David Gilmours 50. Geburtstagsfeier auf und stand gemeinsam mit ihm und Rick Wright auf der Bühne.

Vieles ist passiert seit den bescheidenen Anfängen im Jahr 1988, vieles hat sich geändert, doch nach wie vor ist die Band unermüdlich darin bestrebt, den Sound ihrer britischen Vorbilder so original und so unverfälscht wie nur möglich wiederzugeben, um das musikalisches Erbe Pink Floyds zu bewahren und eingefleischte Floydianer ebenso wie ein neues, jüngeres Publikum zu begeistern.

Während die vergangenen Tourneen von The Australian Pink Floyd Show häufig ein ganz bestimmtes Album, ein Jubiläum oder Ereignis zum Inhalt hatten, ist das Motto diesmal ebenso einfach wie genial – es lautet für die zwölf Konzerte hierzulande im kommenden Jahr: „Happiest Days of Our Lives – Greatest Hits“. Dahinter verbirgt sich eine grandiose Setlist mit den beliebtesten Songs, Klassikern und einigen besonderen Songperlen aus allen Schaffensphasen von Pink Floyd, die die ungeheure Wertschätzung für das Werk von Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright und Nick Mason unterstreicht.

Mit einem brandneuen Bühnenbild, einer erstklassigen Licht- und Lasershow, aufwendigen Videoanimationen, hochmoderner LED-Bildschirmtechnologie und anderen Spezialeffekten sowie einem makellosen Live-Sound garantiert The Australian Pink Floyd Show auch 2026 erneut einzigartige Konzerterlebnisse. Note für Note, Akkord für Akkord reproduziert The Australian Pink Floyd Show die Musik ihrer Vorbilder dabei so vollständig und so respektvoll wie nur denkbar und vermittelt tatsächlich das Gefühl, Pink Floyd noch einmal live erleben zu können. Die Band arbeitete dafür mit Pink-Floyd-Tourmusiker:innen wie Guy Pratt und Durga McBroom zusammen. Lorelei McBroom, die bei den „Momentary Lapse Of Reason“- und „Delicate Sound Of Thunder“-Tourneen Teil der Pink Floyd-Liveband war, gehört bereits seit 15 Jahren zum Ensemble dieser faszinierenden Show.

Längst ist The Australian Pink Floyd Show dadurch selbst zu einer musikalischen Institution geworden, die weltweit Maßstäbe gesetzt und eine ganze Reihe neuer Tribute-Acts inspiriert und für dieses Genres entflammt hat.

Erlebt die grandiose Show am 25.2.2026 in der Saarlandhalle Saarbrücken!