Brian Fallon, der alte Zimmermann aus New Jersey, hat in seinem Leben genug gesehen, um zu wissen, was er will: „Wir wollen nicht einfach nur eine Fußnote in der Musikgeschichte sein“, sagt der Sänger von The Gaslight Anthem. „We want to be The Ones, y’know?“ Das war vor zehn Jahren, als die Combo rund um Fallon gerade das bahnbrechende Album „The ‘59 Sound“ veröffentlicht hatte.

Nachdem die Band zu Beginn des Jahres einzelne Reunion-Shows gespielt hat, geht es im Sommer auf Jubiläumstournee. Dort werden Brian Fallon & Co. ihr zweites Album in voller Länger dem Publikum präsentieren. Das einzige Deutschlandkonzert findet am 28. Juli im Kölner Palladium statt.

The Gaslight Anthem „The ’59 Sound“ 10th Anniversary Tour