Ab März 2023 ist die „beste verrückteste Show der Welt“ live und hautnah zu erleben: „The Masked Singer“, Deutschlands erfolgreichster TV-Rätselspaß, geht zum ersten Mal auf große Arena-Tour durch Deutschland.

13 Städte stehen vom 30. März bis 15. April 2023 auf dem Plan dieses ebenso spannungsgeladenen wie unterhaltsamen Live-Erlebnisses für die ganze Familie. Auftakt ist etwa am 30. März 2023 in der SAP Arena Mannheim und auch das Frankfurter Publikum darf sich am 13. April 2023 auf eine Show in der Festhalle freuen.

Wer den ProSieben-Prime-Time-Hit kennt, weiß, dass absolute Geheimhaltung eines der Kernelemente des TV-Formates ist – und das gilt natürlich auch für die Live­Produktion von „The Masked Singer“. So viel sei an dieser Stelle trotzdem schon verraten: Großartige Masken, die Lieblinge aus dem TV, musikalische Highlights, eine atemberaubende Bühnenshow inklusive Live-Moderator und jede Menge Überraschungen erwarten die Besucher der Live-Shows.

Und natürlich kommt auch der Ratespaß nicht zu kurz: Wie in der TV-Show können die Besucher bei „The Masked Singer – Live on Tour 2023“ gemeinsam mit einem prominenten Show-Rateteam über die mysteriösen Stars in den fantastischen Outfits spekulieren, bevor das Geheimnis, sprich: die Maske, gelüftet wird.

Apropos TV-Show: Nachdem „The Masked Singer“ im Juni 2019 seine fulminante Premiere im deutschen Fernsehen gefeiert und ProSieben aus dem Stand heraus Traumquoten beschert hat, ist die Begeisterung am Raten, spektakulären Masken und tollen Songs auch nach fünf Staffeln ungebrochen. ProSieben zeigt „The Masked Singer“ immer samstags live um 20:15 Uhr.

Initiiert von Seven.One Starwatch, liegt die komplette Bühneninszenierung und inhaltliche Gestaltung der Arena-Tour in denselben Händen wie die erfolgreiche ProSieben-Show – Endemol Shine Group Germany und Banijay Live Artist Brand zeichnen dafür verantwortlich. Veranstaltet wird „The Masked Singer – Live on Tour 2023“ von der FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH/FKP Show Creations GmbH.